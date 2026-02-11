Seis centros de Santa Lucía participan en II Liga de Debate con la mirada puesta en la inclusión migrante en Canarias

“¿Es Canarias un caso de éxito en la inclusión de la población migrante?”. Esta es la cuestión que abordará el alumnado y profesorado de seis centros de educación Secundaria que participan en la segunda edición de la Liga de Debate de Santa Lucía de Tirajana, una iniciativa educativa que este año gira en torno a esta cuestión de plena actualidad.

El alcalde Francisco García destacó el éxito de la primera edición, celebrada el pasado año, en la que se desarrollaron 13 debates de “altísima calidad” y cuya final tuvo lugar el 29 de abril en la Casa Consistorial. El regidor subrayó que esta Liga de Debate "es una apuesta firme por la educación pública y por la formación en valores democráticos".

“La democracia es esencialmente la convivencia pacífica entre personas diferentes, partiendo siempre del respeto por el otro”, afirmó García, remarcando que el respeto debe extenderse a todas las personas sin distinción de género, cultura o país de procedencia. No obstante, también fue contundente al señalar que “el racismo, el machismo o la homofobia no son ideas que merezcan respeto”.

Por su parte, el concejal de Educación, Mario Bordón, agradeció la implicación del profesorado, que “saca horas donde no las tiene” para acompañar al alumnado en este proceso formativo. En esta segunda edición participarán seis centros, superando la cifra del año anterior, en el que compitieron más de 25 alumnos y alumnas junto a una decena de docentes.

Bordón destacó la importancia de generar espacios donde la juventud aprenda a defender sus ideas “sin ruido y sin violencia”, especialmente en un contexto geopolítico complejo en el que las diferencias parecen acentuarse. “Queremos que no solo salgan de aquí buenos y buenas oradoras, sino mejores ciudadanos y ciudadanas”, señaló.

Los debates comenzarán el próximo 3 de marzo, con dos encuentros semanales, y culminarán el 17 de abril con la gran final en las Casas Consistoriales de Santa Lucía.

El equipo ganador recibirá además un reconocimiento especial, que incluirá un viaje como premio a su esfuerzo y compromiso.

Con esta segunda Liga de Debate, Santa Lucía reafirma su compromiso con una juventud crítica, preparada y capaz de reflexionar sobre uno de los grandes retos actuales del archipiélago: la inclusión y la convivencia en una sociedad diversa.