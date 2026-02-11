Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SPAR Lomo Los Frailes estrena nueva imagen para mejorar la experiencia de compra

Renata Domingo

Las Palmas de Gran Canaria

SPAR Gran Canaria ha reabierto su tienda SPAR Lomo Los Frailes tras una remodelación de sus instalaciones que ofrecerá a sus clientes y clientas una mejor experiencia de compra. Esta reforma se enmarca dentro de la estrategia de la cadena de supermercados por seguir modernizando sus instalaciones para ofrecer el mejor servicio a los canarios y canarias.

La reestructuración ha permitido mejorar las instalaciones en materia de sostenibilidad y eficiencia energética con el cambio de murales de frío abiertos a murales con puerta, disminuyendo las pérdidas y el consumo eléctrico. Además, se han incorporado etiquetas electrónicas para mostrar información dinámica de los productos y poder actualizar los precios y promociones en tiempo real.

El supermercado cuenta actualmente con un total de 300 metros cuadrados de superficie de ventas, distribuidos entre todas las secciones, como Carnicería, Charcutería, Panadería y Frutería. Asimismo, cuenta con un área de Comidas Preparadas con la que se da una mayor conveniencia e inmediatez a los consumidores para adquirir platos listos para consumir.

Con la nueva reorganización, los clientes y clientas pueden disfrutar de un recorrido por la tienda más cómodo, a través de un espacio más intuitivo y fácil de explorar. La mejora se ha complementado, además, con una reorganización general de los espacios y una ampliación del surtido disponible en libre servicio, manteniendo la atención personalizada que caracteriza a SPAR Gran Canaria.

El establecimiento amplía su horario habitual, abriendo a partir de ahora de lunes a sábados de 8:30 a 21:30 horas, y los domingos de 9:00 a 15:00 horas, manteniendo la misma plantilla para asegurar la continuidad de su equipo profesional.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.

