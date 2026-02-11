Por qué toman el sol en una zona peligrosa: Un estudio revela un alto riesgo de derrumbes en el roque de El Burrero

El roque de la playa del Burrero, que recibe por los lugareños el nombre de Utigrande y que ofrece una de las postales más populares de esta parte de costa de Ingenio, mantiene un alto grado de desprendimientos. Según un informe geológico encargado por el Ayuntamiento después de un derrumbe en julio de 2023, cuando el peñón crujió y se desprendió una gran piedra que se dividió en tres pedazos, el roque está formado por «escoria volcánica», un material poco compacto, por lo que los desprendimientos seguirán produciéndose a lo largo del tiempo. Es por ello que el Consistorio mantiene en la zona la señalética que prohíbe el paso por peligro de derrumbes, pero aun así hay personas que se la saltan casi a diario para pescar o tomar el sol, pese a las advertencias. El Ayuntamiento deja claro que «lo hacen bajo su responsabilidad».

La zona de riesgo no se queda solo en Utigrande. La parte de la playa , comprendida entre el paseo marítimo y el peñón, con una longitud de 105 metros y donde el talud puede alcanzar una altura de 24 metros en algunos tramos, también puede registrar caídas de piedras que están en la ladera.

El mismo estudio indica que el talud presenta «evidentes signos de inestabilidad» como bloques caídos de gran tamaño y otros en situación inestable en la ladera, con signos de eventos recientes de rotura. En la simulación de las trayectorias de caída de rocas realizadas por los técnicos que elaboraron el documento, las provenientes de la zona superior «no han alcanzado la zona de la playa», quedando limitada la caída a la zona de la berma existente. Las provenientes de la parte baja del talud sí alcanzan la playa, «pero la probabilidad de que ocurra es baja». Aun así, la zona de playa cerca del roque también está señalizada, prohibiendo el paso, sin que sea respetado por personas que incluso toman el sol junto al cartel.

"La responsabilidad recae en quien decide pasar"

El concejal responsable de Playas del Ayuntamiento de Ingenio, Martín García, explicó que el hecho de que la zona continúe señalizada por los riesgos responde a la obligación de la administración de advertir del peligro en un espacio que presenta una morfología cambiante. De este modo, «cualquier persona que decida acceder al entorno del roque lo hace bajo su propia responsabilidad, al existir una señalización clara que alerta del riesgo», aseguró el edil.

García señaló que el Ayuntamiento cuenta con informes de la Abogacía del Estado que respaldan que la zona continúe esta actuación, especialmente en espacios naturales como cantiles y zonas costeras, donde los elementos geológicos son dinámicos y pueden cambiar en cualquier momento. «Cuando el riesgo está advertido y señalizado, la responsabilidad recae en quien decide pasar», subrayó.

La inestabilidad del roque no es nueva. Según documentación histórica, ya desde finales de los años 70 existen referencias a la aparición de grietas en el peñón que antes no se detectaban, lo que llevó a una creciente preocupación vecinal.

Noticias relacionadas

Aunque el Roque de El Burrero ha sido tradicionalmente un punto de encuentro para vecinos, principalmente jóvenes, y visitantes, el edil recordó que «antes había menos conciencia del riesgo». Aun así, insistió en que los desprendimientos son fenómenos imprevisibles. «Puede que no vuelva a caer nada, ojalá, pero estas cosas no avisan», por lo que recuerda la prohibición de acceder a la zona.