Turismo de Gran Canaria invierte 1,2 millones de euros en mejorar las infraestructuras de Mogán

Turismo de Gran Canaria invierte 1,2 millones de euros en mejorar las infraestructuras turísticas en el municipio de Mogán, entre ellas en el reasfaltado y la rehabilitación de vías de la localidad, con una partida de 500.000 euros destinada a las zonas turísticas de Puerto Rico, Taurito y Playa de Mogán, además de la rehabilitación de accesibilidad a esas playas. Así lo señaló este miércoles la alcaldesa, Onalia Bueno, quien explicó que esta financiación del área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria responde a la realización de mejoras en el municipio que garanticen la calidad de los servicios de uno de los principales núcleos turísticos de la isla.

Repavimentación de las zonas turísticas

Entre las zonas de actuación, destaca la repavimentación en varias urbanizaciones turísticas, como la calle La Palma en Puerto Rico y las avenidas Madrid y La Cornisa, esta última donde además se redujo la superficie de la rotonda para ensanchar la calzada. En Taurito, se actuó en las calles Alcazaba y Alhambra, ejecutándose incluso nuevos inbornales y donde el consistorio señala que también se trabaja para sustituir las luminarias convencionales por LED y reacondiconar las zonas ajardinadas. Por otro lado, en Playa de Mogán, se intervino en la calle Las Malezas, mejorando el firme.

La alcaldesa Onalia Bueno y el consejero Carlos Álamo junto a miembros de gobierno en el nuevo módulo de Playa del Cura. / LP/DLP

Otras de las acciones que incluye la inversión es la reordenación de la parada de taxis junto al centro comercial Europa, la rehabilitación integral en la calle Veneguera, de 2.294 metros cuadrados y 251,52 metros lineales y la instalación de un nuevo módulo de salvamento en la playa del Cura.

Nuevas acciones futuras

La alcaldesa destacó la transparencia del consistorio en cada inversión realizada y apuntó que el ayuntamiento tiene futuros proyectos sobre la mesa, entre los que destacó la continuidad del plan de asfaltado, la reforma de la plaza Pedro Betancor León y la ampliación de la avenida El Castillete hacia la zona de la Cofradía de Pescadores, en Playa de Mogán.

Por su parte, el consejero de Turismo, Carlos Álamo, que realizó una visita institucional al municipio con la alcaldesa Onalia Bueno para conocer de primera mano las actuaciones de mejora ejecutadas en Mogán con la financiación del área, manifestó su satisfación de ver «cómo se hacen realidad proyectos que mejoran el destino tanto para visitantes como residentes». Además, aseguró que ambas entidades continuarán 'yendo de la mano' para mejorar las infraestructuras del municipio.