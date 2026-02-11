La ULPGC colabora en la modernización de los servicios sociales de Santa Lucía

La creación del Observatorio de Innovación Social y Comunitaria de Santa Lucía de Tirajana, un proyecto estratégico que nace con el objetivo de modernizar los servicios sociales municipales y dar respuesta a las nuevas realidades sociales de la ciudadanía del municipio, fundamentó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El nuevo observatorio se concibe como un instrumento estable de análisis, investigación aplicada, formación y experimentación, que permitirá conocer de manera sistemática la realidad social local, anticipar tendencias y generar respuestas eficaces, eficientes y sostenibles ante desafíos como la exclusión social, la diversidad cultural, la soledad no deseada, la salud mental o el impacto local de los movimientos migratorios.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de Santa Lucía, Francisco García, el concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Goyes, personal técnico municipal del área de Atención Social, entidades sociales, centros educativos y sanitarios, así como del rector de la ULPGC, Lluis Serra, a quien el alcalde agradeció especialmente su sensibilidad y compromiso constante con el municipio.

Durante su intervención, el alcalde subrayó que, aunque problemas como la desigualdad y la pobreza persisten, "hoy se manifiestan de formas diferentes, lo que exige respuestas innovadoras por parte de las administraciones públicas". En este contexto, el convenio con la universidad permitirá incorporar modelos de intervención basados en la evidencia científica, la innovación social y la acción comunitaria.

Estrategia Santa Lucía T Cuida

El concejal de Acción, Atención Social y Comunitaria, Saúl Goyes, destacó que este proyecto forma parte del proceso de transformación del modelo de servicios sociales del municipio, apostando por un enfoque más cercano, territorializado y centrado en el bienestar de la ciudadanía. “Es un trabajo en red que no se puede hacer de manera aislada. La universidad aporta el rigor científico y metodológico que necesitamos para avanzar”, señaló, enmarcando la iniciativa dentro de la estrategia municipal Santa Lucía T cuida.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Luis Serra, afirmó que este convenio refuerza el papel de la universidad como agente activo en el desarrollo social de Canarias, poniendo el conocimiento académico al servicio de la comunidad. La ULPGC contribuirá mediante investigación aplicada, actividades formativas, divulgación científica y la implicación directa del estudiantado en proyectos con impacto social real.

Serra destacó además la trayectoria de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Lucía y la universidad, materializada en iniciativas como la Feria de Vocaciones, proyectos contra la violencia de género o investigaciones participativas en ámbitos como el turismo social y comunitario.

El Observatorio de Innovación Social y Comunitaria se configura así como un laboratorio de aprendizaje, investigación y acción, que fortalecerá la transferencia de conocimiento y contribuirá a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, consolidando un modelo de cooperación institucional orientado a construir una sociedad más justa, cohesionada y sostenible.