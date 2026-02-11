Valsequillo impulsa la renovación energética de La Piscina con un nuevo proyecto de adecuación eléctrica

El Ayuntamiento de Valsequillo ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación eléctrica del Complejo Municipal de Ocio, Deportes y Salud ‘La Piscina’. El objetivo es modernizar una instalación clave para el municipio, adaptándola a la normativa actual y activando el sistema de autoconsumo fotovoltaico ya instalado.

La licitación, publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, contempla un presupuesto base de 18.000 euros y un plazo de tres meses para la redacción del proyecto una vez adjudicado. Las empresas interesadas tienen hasta el 18 de febrero de 2026 a las 14:00 h (hora peninsular) para presentar sus propuestas de forma electrónica.

Una instalación más eficiente y sostenible

El concejal de Deportes, Víctor Navarro, subraya que esta actuación es fundamental para garantizar el servicio a los más de mil usuarios del complejo. “La actividad física es esencial para la salud, y contar con unas instalaciones seguras y modernas es prioritario”, explica.

Además, destaca el componente medioambiental de la intervención: “Gracias a este proyecto vamos a poder activar los 70kW en paneles solares ya instalados, reduciendo el consumo energético y los costes operativos del recinto”.

Camino hacia una nueva gestión

Por su parte, el alcalde Juan Carlos Hernández Atta enmarca esta actuación dentro de una hoja de ruta más amplia para la modernización del complejo, construido en 2003. “Esta es solo la primera fase. Queremos actualizar tanto las instalaciones visibles como los sistemas internos que sostienen su funcionamiento”, afirma.

El regidor también adelantó que estos trabajos técnicos permitirán avanzar hacia un modelo de gestión indirecta, que amplíe horarios, servicios y personal. “Queremos que La Piscina se convierta en un espacio de referencia para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores”, concluye.