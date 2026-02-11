Valsequillo nombra dos nuevos habilitados nacionales para la Secretaría y la Tesorería

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha celebrado el acto de toma de posesión de dos nuevos funcionarios con habilitación de carácter nacional. Marcos Ventura asume la Secretaría Municipal y Ester Marrero se incorpora como nueva Tesorera de la Corporación. Con estas incorporaciones, el grupo de gobierno cubre dos de las tres plazas reservadas a personal con habilitación estatal, cumpliendo con uno de los compromisos marcados en el pacto de gobierno para recuperar el orden, la organización y la eficacia en la gestión municipal. La previsión es que ambos puestos queden estabilizados durante, al menos, los próximos tres años.

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, subrayó que estos nombramientos “no son un trámite más, sino la base sobre la que vamos a construir un Ayuntamiento eficiente”. El regidor recordó que desde su investidura se fijó como objetivo “implantar un modelo de gestión profesional y orientado a resultados” y se mostró convencido de que “tanto Marcos como Ester serán piezas clave, junto al equipo ya existente, para ofrecer a los vecinos una administración más ágil”.

En relación con la plaza aún vacante de Intervención, el Hernández Atta señaló que el gobierno municipal seguirá trabajando para cubrirla “lo antes posible, ya sea en exclusiva o por acumulación con otro municipio”, insistiendo en que el objetivo es completar el equipo de habilitados nacionales.

Respuesta a las críticas de la anterior alcaldía

El acto sirvió también para responder a las críticas del exalcalde, Francisco Atta (ASBA), quien había denunciado públicamente que el nuevo gobierno había dejado al Ayuntamiento sin tesorero. Hernández Atta calificó estas afirmaciones de “faltas de coherencia” y aclaró que la marcha del anterior tesorero obedeció a un compromiso previo con el Ayuntamiento de Agaete, “compromiso que ya contaba con la aprobación y la firma del propio Francisco Atta desde el mes de septiembre”.

El alcalde recalcó que, ante esa situación, el actual gobierno actuó “con responsabilidad”, activando de inmediato los procedimientos necesarios para reponer a los habilitados nacionales, “y en poco más de dos meses hemos recuperado dos de las tres plazas”. Frente a lo que definió como “alarmismo interesado”, defendió que su ejecutivo “responde con gestión y resultados”.

Fin de una etapa de inestabilidad

Hernández Atta recordó que Valsequillo llegó a contar con los tres habilitados nacionales en el mandato anterior, pero la situación se tensó cuando la Intervención municipal destapó 1,5 millones de euros en facturas impagadas correspondientes al periodo 2021-2024, desmintiendo las reiteradas declaraciones del entonces alcalde, que aseguraba que “no había deuda ni facturas en los cajones”.

Según el actual regidor, tras aflorar esos datos “el clima de trabajo para los habilitados nacionales se hizo irrespirable”, lo que derivó en la salida paulatina de estos profesionales “por falta de confianza y presiones”.

Con la llegada de Marcos Ventura y Ester Marrero, el gobierno local considera que se cierra esa etapa de inestabilidad y fuga de talento, y que el municipio afronta 2026 con una estructura técnica reforzada y mejores garantías para una gestión económica y administrativa más sólida.