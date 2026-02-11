Verbenas, guateques y murgas cargadas de humor: así será el Carnaval en Arucas

Verbenas, guateques y murgas cargadas de humor marcarán el inicio del Carnaval de Arucas, que ya calienta motores con un programa repleto de actos y propuestas pensadas para todos los públicos. El calendario carnavalero ya tiene varias fechas señaladas en rojo. El pistoletazo de salida llegará el próximo 14 de febrero con el tradicional pasacalles anunciador. A partir del día 18 arrancará el concurso de murgas, una de las citas más esperadas por los aficionados, mientras que la gran cabalgata tomará las calles el sábado 21 de febrero. La gala de Carnaval se celebrará el día 22 y el espectáculo drag queen pondrá el broche de oro el 26 de febrero.

Este año, además, el Carnaval de Arucas suma un plus de música y buen rollo con la celebración del memorial Tomás Pérez González, el concierto del grupo Savia Nueva y un amplio programa de verbenas que animarán tanto las tardes como las noches festivas. El alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, y la concejala de Festejos, María José Valencia, presentaron en la mañana de este miércoles el programa de actos, que se extenderá hasta el próximo 1 de marzo y culminará con el tradicional entierro de la sardina.

Los conciertos en el carnaval de Arucas

Por otro lado el sábado 28 de febrero se convertirá en el gran día de la música en el municipio. El carnaval de día acogerá una intensa jornada marcada por los micrófonos y los instrumentos, con las actuaciones de Maldita EGB, SonKarive, Savia Nueva, Aseres y La Mekánica, que harán bailar a los carnavaleros desde las 13:00 horas y hasta la noche en la Plaza de la Constitución.

Además, como cada año, el Carnaval se extenderá a los distintos barrios del municipio a partir del próximo 6 de marzo con actividades como el concurso de murgas en Trapiche y un guateque ambientado en los años 70. Las murgas también tendrán protagonismo en los barrios de Bañaderos y Tres Barrios.

Por su parte Cardones acogerá el 14 de marzo una cabalgata, además de una semana repleta de actividades pensadas para toda la familia. Uno de los actos más divertidos del programa será la tradicional carrera de tacones, que se celebrará el 7 de marzo a las 19:00 horas y que dará paso, a continuación, al popular baile de la mascarita. El entierro del cardón tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 18:00 horas.