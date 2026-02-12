Asba critica la gestión del Ayuntamiento de Valsequillo por los nombramientos interinos y las facturas pendientes

Asba critica que los puestos de Secretaría y Tesorería -cargos reservados para habilitados nacionales- del Ayuntamiento de Valsequillo estén siendo desempeñados por personal interino procedentes de listas de reserva. Según el grupo político, estos nombramientos responden a un sistema de cobertura provisional que se activa cuando la corporación local no propone funcionarios previamente seleccionados por ella. La oposición responde así al comunicado municipal que miércoles anunció la toma de posesión de dos nuevos habilitados nacionales.

En un comunicado Asba asegura que «no hay personal del Ayuntamiento que haya querido desempeñar estos puestos» y añade que, en los casos en los que sí hubo aceptación para cubrir sustituciones, «el actual grupo de gobierno las desestimó».

El partido también se refirió al traslado del tesorero titular al Ayuntamiento de Agaete, precisando que la autorización fue firmada por Juan Carlos Hernández Atta tras la moción de censura. No obstante, subrayan que el funcionario ya había manifestado con anterioridad su intención de trasladarse y que «no se puso ningún reparo si esa era su voluntad».

Por otro lado, Asba rechazó que su gestión dejara deudas en el Ayuntamiento y aclaró que se trata de pagos derivados de la gestión administrativa que se encontraban en proceso de tramitación. En este sentido, explicaron que las facturas pendientes a las que se hace referencia correspondían a un expediente iniciado en el área de Intervención que, tras varios meses de depuración y preparación técnica, culminó en un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 1,8 millones de euros.

Según el comunicado, dicho importe fue aprobado y abonado «en el plazo de una semana», lo que, a juicio de Asba, «demuestra la solvencia económica del Ayuntamiento y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones».

Asimismo, el grupo político criticó que el actual gobierno municipal haya dejado sin tramitar facturas por un importe de 1,9 millones de euros correspondientes a gastos corrientes del ejercicio 2025. Esta situación, advierten, «obligará a reconocer extrajudicialmente esos importes en 2026 y condicionará la gestión económica de los próximos meses».