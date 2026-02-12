Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teror

El Ayuntamiento de Teror digitaliza sus padrones históricos desde 1848 hasta 1950

El Consistorio realiza un proyecto especial de divulgación del patrimonio para que la ciudadanía pueda consultar de forma sencilla los datos históricos de la villa

Padrón histórico de Teror digitalizado.

Padrón histórico de Teror digitalizado.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Teror lleva a cabo un proyecto especial de preservación y divulgación del patrimonio con la digitalización de sus libros de empadronamiento municipal desde 1848 a 1850 y de 1965. Estos datos pueden consultarse públicamente a través de la plataforma 'Esperia' del Gobierno de Canarias, a través del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, ente encargado de digitalizar los documentos.

Así, esta iniciativa tiene como objetivo que tanto la comunidad investigadora como la ciudadanía pueda acceder de forma rápida, directa y sin coste alguno a la información de la demografía histórica de Teror, así como reducir la manipulación física de los originales.

Padrón histórico del municipio de Teror.

Padrón histórico de Teror digitalizado

Próximos trabajos de digitalización

Además del reciente proyecto, desde el ayuntamiento de Teror señalan que está previsto próximamente la digitalización de las comendaticias y licencias de embarque correspondientes al periodo 1853-1922, en respuesta a la creciente demanda de descendientes emigrantes que requieren documentación histórica para realizar los trámites de nacionalidad. Una vez finalizados los trabajos técnicos, el consistorio hará pública la dirección web en la que podrá consultarse estos nuevos fondos.

Entre las líneas de actuaciones, también se han llevado a cabo mejoras en las instalaciones del Archivo Municipal, donde se conservan gran parte de los documentos históricos y administrativos del municipio. Así, se ha realizado la primera fase de rehabilitación del edificio con la subvención del Servicio de Patrimonio Histórico, de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, con un presupuesto de 49.977 euros con la que se ha impermeabilizado las cubiertas exteriores. Por su parte, la segunda fase, por valor de 50.000 euros, estará destianda a la mejora de la fachada y la adecuación de los revestimientos interiores y exteriores.

Sabina Estévez, concejala del Área de Secretaría del Ayuntamiento de Teror, expresó su agradecimiento al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas por «su profesionalidad y dedicación, fundamentales para hacer posible que estos fondos tan valiosos formen parte del patrimonio digital accesible para toda la población».

