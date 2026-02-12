El Carnaval Costa Mogán 2026 y abre inscripciones para carrozas y drags

El Carnaval Costa Mogán 2026, que tendrá lugar del 24 al 29 de marzo, ha dado a conocer su cartel anunciador, inspirado en 'El Cabaret', una alegoría que ha sido escogida por votación popular. Además, el Ayuntamiento de Mogán abre este viernes 13 de febrero la inscripción de carrozas para su participación en la Cabalgata así como para las personas interesadas en concursar en la Gala Drag.

El cartel oficial del Carnaval Costa Mogán presenta una imagen elegante y vibrante que refleja el glamour y la estética del cabaret clásico. Así, predominan los tonos rojos intensos, dorados y negros en una composición en el que destaca una figura femenina con su gran boa de plumas rojas, completando la escena músicos y bailarinas.

La temática 'El Cabaret' fue elegida mediante votación popular en la web del Ayuntamiento de Mogán el pasado mes de noviembre con un 46,8% de los votos, y aunque aún la programación se detallará próximamente, ya este viernes 13 de febrero abre el plazo de inscripción tanto para la participación de carrozas como de drags.

Inscripción de carrozas

La Cabalgata del Carnaval Costa Mogán 2026 tendrá lugar en Arguineguín el 28 de marzo y para inscribir a una carroza será necesario presentar completa la documentación requerida, incluyendo seguros obligatorios, permisos de circulación e ITV, certificado técnico de homologación, plan de seguridad y autoprotección redactado por técnico competente, así como la designación de un responsable de seguridad y un representante por carroza.

Las bases recogen además requisitos técnicos para los vehículos, en cuanto a dimensiones, estructuras, sistemas eléctricos, grupos electrógenos, medidas contra incendios, accesos, barandillas y equipos de sonido. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 27 de febrero de 2026, exclusivamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mogán.

La Gala Drag

La Gala Drag Costa Mogán 2026 tendrá lugar el jueves 26 de marzo. Las bases pueden consultarse desde este viernes 13 de febrero en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mogán. La inscripción se puede realizar a partir de ese día y hasta el próximo 5 de marzo por Sede Electrónica con el certificado digital o DNI electrónico, así como de forma presencial en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía solicitando cita previa.

El que logre proclamarse Drag Queen del Carnaval Costa Mogán será premiado con 1.500 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 900 euros y el tercero 600 euros. Además, el resto de finalistas recibirán 300 euros en concepto de ayuda al transporte.