El centro de salud de Agaete rinde homenaje a sus profesionales en su 30 aniversario

El 1 de febrero de 1996 marcó un antes y un después en la historia de la sanidad pública de la Villa de Agaete. Hace ahora 30 años abría sus puertas el actual centro de salud, poniendo fin a una etapa en la que la atención sanitaria del municipio estaba vinculada a la Casa del Médico, situada en la calle Concepción. Aquel cambio respondió a una reivindicación colectiva del pueblo, que luchó por mejorar la asistencia sanitaria y reducir la distancia hasta el hospital, un desplazamiento largo en el que, en muchas ocasiones, se ponía en riesgo la vida de los vecinos y vecinas.

Tres décadas después, el aniversario ha servido para recordar aquella decisión valiente y, sobre todo, para rendir homenaje al trabajo diario y al esfuerzo constante de los profesionales que han hecho posible la mejora continua del centro a lo largo de estos años. La alcaldesa y los concejales visitaron la instalación con motivo del aniversario

Agustín, Juan, Wilfredo, Lola, Mila, Pity, Pedro, Paco, Jessica, Ani, Milagros, Carmen, Rita y José fueron los primeros en enfundarse la bata en este centro de salud. Aquel equipo pionero sentó las bases de un servicio que con el paso del tiempo ha ido creciendo, adaptándose y ampliando su asistencia, horarios y prestaciones, hasta ofrecer hoy atención sanitaria las 24 horas del día, los 365 días del año.

Seis médicos, matronas y enfermeras

La vocación de servicio de aquellos primeros profesionales, que dedicaron gran parte de su vida al cuidado de la población, ha sido heredada por quienes se han incorporado posteriormente a la plantilla. Vielka, Pedro, Mari Carmen, Francisco, Elsa, Ayoze, Artemi y Laura continúan sosteniendo cada día este servicio esencial, acompañando a varias generaciones de agaetenses en momentos difíciles, ofreciendo orientación en la cotidianidad y compartiendo la alegría de los nuevos nacimientos.

En la actualidad, y con nuevos retos y proyectos por delante, el centro de salud de Agaete cuenta con una plantilla formada por seis médicos, nueve profesionales de enfermería, una matrona en colaboración con el municipio de La Aldea, una enfermera de enlace, una trabajadora social, una inspectora de salud, tres administrativos, además del personal de limpieza y los dos equipos encargados de cubrir la atención durante los fines de semana.