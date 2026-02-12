Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Carnaval Real Club Náutico de Gran CanariaTiempo AEMET CanariasCoste concierto Marc AnthonyNueva canción QuevedoUD Las Palmas
instagramlinkedin

Agaete

El centro de salud de Agaete rinde homenaje a sus profesionales en su 30 aniversario

El aniversario recuerda la apertura del centro en 1996 y destaca la labor de los equipos que han cuidado de varias generaciones de vecinos y vecinas

La alcaldesa del municipio, María del Carmen Rosario, Ramón Cruz y personal del centro de salud.

La alcaldesa del municipio, María del Carmen Rosario, Ramón Cruz y personal del centro de salud. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El 1 de febrero de 1996 marcó un antes y un después en la historia de la sanidad pública de la Villa de Agaete. Hace ahora 30 años abría sus puertas el actual centro de salud, poniendo fin a una etapa en la que la atención sanitaria del municipio estaba vinculada a la Casa del Médico, situada en la calle Concepción. Aquel cambio respondió a una reivindicación colectiva del pueblo, que luchó por mejorar la asistencia sanitaria y reducir la distancia hasta el hospital, un desplazamiento largo en el que, en muchas ocasiones, se ponía en riesgo la vida de los vecinos y vecinas.

Tres décadas después, el aniversario ha servido para recordar aquella decisión valiente y, sobre todo, para rendir homenaje al trabajo diario y al esfuerzo constante de los profesionales que han hecho posible la mejora continua del centro a lo largo de estos años. La alcaldesa y los concejales visitaron la instalación con motivo del aniversario

Agustín, Juan, Wilfredo, Lola, Mila, Pity, Pedro, Paco, Jessica, Ani, Milagros, Carmen, Rita y José fueron los primeros en enfundarse la bata en este centro de salud. Aquel equipo pionero sentó las bases de un servicio que con el paso del tiempo ha ido creciendo, adaptándose y ampliando su asistencia, horarios y prestaciones, hasta ofrecer hoy atención sanitaria las 24 horas del día, los 365 días del año.

Seis médicos, matronas y enfermeras

La vocación de servicio de aquellos primeros profesionales, que dedicaron gran parte de su vida al cuidado de la población, ha sido heredada por quienes se han incorporado posteriormente a la plantilla. Vielka, Pedro, Mari Carmen, Francisco, Elsa, Ayoze, Artemi y Laura continúan sosteniendo cada día este servicio esencial, acompañando a varias generaciones de agaetenses en momentos difíciles, ofreciendo orientación en la cotidianidad y compartiendo la alegría de los nuevos nacimientos.

Noticias relacionadas y más

En la actualidad, y con nuevos retos y proyectos por delante, el centro de salud de Agaete cuenta con una plantilla formada por seis médicos, nueve profesionales de enfermería, una matrona en colaboración con el municipio de La Aldea, una enfermera de enlace, una trabajadora social, una inspectora de salud, tres administrativos, además del personal de limpieza y los dos equipos encargados de cubrir la atención durante los fines de semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
  2. Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
  3. Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
  4. Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
  5. La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
  6. Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda
  7. La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
  8. La Justicia anula el nombramiento de tres altos cargos del Cabildo de Gran Canaria

El centro de salud de Agaete rinde homenaje a sus profesionales en su 30 aniversario

El centro de salud de Agaete rinde homenaje a sus profesionales en su 30 aniversario

Gáldar solicita la paralización de la autorización del proyecto para la instalación de la planta de biogás en La Atalaya

Gáldar solicita la paralización de la autorización del proyecto para la instalación de la planta de biogás en La Atalaya

El Ayuntamiento de Teror digitaliza sus padrones históricos desde 1848 hasta 1950

El Ayuntamiento de Teror digitaliza sus padrones históricos desde 1848 hasta 1950

Asba critica la gestión del Ayuntamiento de Valsequillo por los nombramientos interinos y las facturas pendientes

Asba critica la gestión del Ayuntamiento de Valsequillo por los nombramientos interinos y las facturas pendientes

Santa Lucía de Tirajana reforma el área de eventos del Barranquillo de Pozo Izquierdo tras una década

Santa Lucía de Tirajana reforma el área de eventos del Barranquillo de Pozo Izquierdo tras una década

Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria firman una alianza histórica para reforzar el nacionalismo en la isla

Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria firman una alianza histórica para reforzar el nacionalismo en la isla

Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán

Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán

Vecinos de Las Medianías de Guía denuncian la "desconexión digital" tras perder acceso a telefonía e internet

Vecinos de Las Medianías de Guía denuncian la "desconexión digital" tras perder acceso a telefonía e internet
Tracking Pixel Contents