Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria firman una alianza histórica para reforzar el nacionalismo en la isla
Las dos formaciones firman un acuerdo de cooperación permanente con el objetivo de aumentar la representación de Gran Canaria en Canarias y en el Congreso
Coalición Canaria Gran Canaria (CCGC) y Unidos por Gran Canaria (UxGC) firmaron este jueves, 12 de febrero, un acuerdo político y de colaboración estratégica que sienta las bases para una confluencia nacionalista en la isla. El objetivo declarado es reforzar la representación de Canarias y mejorar la capacidad de influencia política de Gran Canaria tanto en el ámbito autonómico como en el estatal.
El documento fue rubricado por el secretario general de CCGC, Pablo Rodríguez, y el presidente de UxGC, Lucas Bravo de Laguna, en un acto en el que ambas organizaciones expresaron su voluntad de impulsar una estrategia compartida orientada a la estabilidad institucional y a la coordinación de acciones políticas.
Un espacio de cooperación permanente
El acuerdo contempla la creación de espacios de cooperación estable entre ambas formaciones con la finalidad de fortalecer el espacio nacionalista en Gran Canaria y articular una alternativa política conjunta.
Según explicó Pablo Rodríguez, el pacto supone “un paso firme” dentro del proceso de diálogo iniciado hace aproximadamente un año para avanzar hacia una mayor confluencia de fuerzas de obediencia canaria. Rodríguez enmarcó la iniciativa en el contexto político actual, que, según señaló, exige “capacidad de entendimiento y voluntad de cooperación” entre formaciones que sitúan el centro de decisión en Canarias.
El dirigente de Coalición Canaria en la isla subrayó que el acuerdo “trasciende el ámbito estrictamente electoral” y pretende consolidar una estrategia a medio y largo plazo que fortalezca la voz de Gran Canaria en las instituciones.
Continuidad de la colaboración iniciada en 2019
Por su parte, Lucas Bravo de Laguna destacó que la firma del acuerdo da continuidad a la colaboración iniciada entre ambas organizaciones en 2019. El presidente de UxGC recalcó que la unidad de acción permitirá reforzar la presencia política de Gran Canaria en las instituciones, manteniendo la identidad propia de cada formación.
Bravo de Laguna afirmó que el objetivo común es fortalecer la representación canaria en el Congreso de los Diputados y aumentar el número de escaños de la provincia de Las Palmas. En las últimas elecciones, Unidos por Gran Canaria obtuvo más de 18.000 votos en la isla, un respaldo que la formación considera relevante en el actual escenario político.
Mesa de seguimiento y coordinación
El acuerdo incluye la creación de una mesa de seguimiento integrada por representantes de ambas formaciones, que tendrá como función coordinar, evaluar y desarrollar las acciones contempladas en el documento, así como garantizar su cumplimiento y evolución.
Ambas organizaciones coinciden en que la alianza representa un paso estratégico para mejorar la interlocución política de Canarias, reforzar la gobernabilidad institucional y consolidar un proyecto común ante los retos económicos, sociales y territoriales del Archipiélago.
Contexto político y horizonte electoral
Aunque las próximas elecciones autonómicas y locales están previstas dentro de más de un año, los dirigentes de ambas formaciones enmarcan este acuerdo en una estrategia de largo recorrido orientada a recomponer y ampliar el espacio nacionalista en Gran Canaria, tras más de dos décadas marcadas por la fragmentación en este ámbito político.
El desarrollo de esta confluencia y su posible ampliación a otras fuerzas políticas marcarán la evolución del nacionalismo insular en los próximos meses.
