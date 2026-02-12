El Concurso de Murgas de Agüimes 2026 ya tiene finalistas: ocho grupos competirán este viernes por el trono carnavalero

El Concurso de Murgas del Carnaval de Agüimes 2026 ya conoce a sus ocho finalistas. Tras la celebración de las dos fases previas, los grupos seleccionados competirán este viernes 13 de febrero, a partir de las 20.30 horas, en la plaza del Rosario, por alzarse con el primer premio del certamen.

Las murgas que actuarán en la final, por orden de participación, son Los Hijos de Chano el Negro, Los Sombreritos, Las Inkietas, Las Miruflinas, Las Salamandras, Los Pachachos, Las Charanguillas y Los Lagartos.

Crítica política, humor y reivindicación en las fases previas

Las fases clasificatorias estuvieron marcadas por la sátira política, la crítica social y el humor, elementos tradicionales del carnaval canario. La segunda jornada arrancó tras la actuación de la murga infantil Los Serenquenquitos, que animó al público asistente.

Entre las actuaciones destacó la de Las Inkietas, que celebran este año su 20º aniversario, con letras centradas en los cambios sociales y culturales, además de referencias a la política local.

Otras formaciones como Los Ni Quito Ni Pongo abordaron asuntos como la organización popular de las fiestas o la situación de la playa de Arinaga, mientras que Los Flokis and the Mokis incluyeron en su repertorio alusiones a cambios en el grupo de gobierno municipal y decisiones del jurado.

La Tablilla, la vivienda y la gestión municipal, entre los temas recurrentes

Uno de los asuntos más repetidos durante la segunda fase fue el estado del edificio de La Tablilla, mencionado por varias murgas en clave crítica. Las Charanguillas situaron su actuación en un escenario postapocalíptico para ironizar sobre esta infraestructura y otros asuntos municipales.

También Los Pachachos hicieron referencia a cuestiones sociales como la vivienda y las pensiones, además de aludir al coste económico que supone mantener una murga.

Por su parte, Los Hijos de Chano el Negro, caracterizados con temática egipcia, incorporaron referencias satíricas a obras municipales y al panorama murguero local.

Calendario del Carnaval de Agüimes 2026

Tras la final del concurso, el programa del Carnaval de Agüimes 2026 continuará con distintas actividades:

Carnaval de Día de Arinaga : 14 de febrero

: 14 de febrero Entierro de la Sardina : 18 de febrero, en el casco

: 18 de febrero, en el casco Carnaval de Día de Agüimes : 21 de febrero

: 21 de febrero Carnaval de Tarde del Cruce de Arinaga: 28 de febrero

La programación completa puede consultarse en la web municipal. Con la final del viernes, Agüimes entra en uno de los momentos centrales de sus carnestolendas, donde la tradición murguera vuelve a convertirse en espacio de expresión popular, crítica y participación ciudadana.