Gáldar solicita la paralización de la autorización del proyecto para la instalación de la planta de biogás en La Atalaya

El Ayuntamiento de Gáldar ha presentado alegaciones en el trámite de información pública relativo a la autorización administrativa de la instalación denominada ‘Planta de generación híbrida (cogeneración-eólica) de 499 kW’, promovida por Conagrican, SL, en Santa María de Guía, junto al lindero con Gáldar. El Consistorio ha formulado oposición expresa a la concesión de la autorización mientras no se evalúen de forma integral los impactos ambientales, sanitarios y territoriales del conjunto del proyecto, informa en un comunicado.

Entre los argumentos expuestos, el Consistorio advierte de los posibles riesgos ambientales y de afección a la salud pública derivados de una intensificación de la actividad industrial, como el incremento de emisiones atmosféricas, olores, ruidos, vibraciones y tráfico pesado, con efectos directos sobre la calidad de vida de los vecinos colindantes.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha firmado el escrito mediante el cual el Ayuntamiento solicita que se le reconozca formalmente como administración afectada e interesada en el procedimiento, dado que la instalación se ubica a apenas 800 metros del término municipal galdense y afecta directamente a núcleos como Caleta de Arriba y al propio casco de Gáldar.

En el documento, el Ayuntamiento recuerda que ya presentó alegaciones en octubre de 2025 contra el proyecto para la construcción de una planta de tratamiento y valorización de destríos agropecuarios destinada a la producción de biogás y compostaje, infraestructura que constituye la base funcional de la actual propuesta de hibridación energética. Según señala el Consistorio, no fue hecho partícipe en el trámite de Evaluación Ambiental de aquella iniciativa, pese a que la legislación vigente establece la obligación de consultar a las administraciones afectadas y permitirles el preceptivo trámite de audiencia.

Afección a la salud pública

Además, el escrito municipal subraya que dichas alegaciones anteriores no han sido resueltas expresamente por la Administración autonómica y que ahora se tramita una nueva autorización vinculada a la instalación previa, sin que conste una evaluación conjunta e integrada de todos los impactos derivados del proyecto en su totalidad. A juicio del Ayuntamiento, esta fragmentación podría vulnerar los principios de buena administración, seguridad jurídica y evaluación ambiental integrada.

El escrito invoca expresamente el derecho constitucional a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de la Constitución Española, así como el derecho a un medio ambiente adecuado, contemplado en el artículo 45, recordando que la jurisprudencia obliga a aplicar el principio de precaución cuando existan riesgos relevantes para la salud pública y el bienestar vecinal.

Asimismo, el Ayuntamiento señala que la incorporación de sistemas de cogeneración y la hibridación energética podría aumentar la intensidad y los periodos de operación de la actividad inicialmente proyectada, lo que, a su entender, exige una evaluación ambiental rigurosa y global.

Fuentes municipales reiteran que el Ayuntamiento de Gáldar no cuestiona el impulso a las energías renovables, sino que exige que cualquier proyecto industrial se desarrolle con todas las garantías jurídicas, ambientales y de participación institucional previstas en la legislación, especialmente cuando puede afectar directamente a la población de la comarca.