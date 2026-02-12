Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Insular de Gran Canaria amplía su capacidad con una nueva unidad de 26 camas

La actuación, con una inversión de 1,1 millones de euros financiados por fondos FEDER, permitirá atender con mayor rapidez a pacientes procedentes de Urgencias y otras especialidades

El Hospital Insular inicia una obra con una inversión de 1,1 millón de euros para ampliar su capacidad de camas

El Hospital Insular inicia una obra con una inversión de 1,1 millón de euros para ampliar su capacidad de camas

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha iniciado las obras de una nueva Unidad de Corta Estancia de Alta Resolución, que incorporará 26 camas para atender a pacientes agudos que requieren ingreso breve y estabilización rápida.

Este nuevo espacio, ubicado en la planta quinta norte del bloque B del edificio central, forma parte de un proyecto de ampliación que cuenta con una inversión de 1.164.741 euros, financiados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

La unidad contará con doce boxes dobles y dos individuales, un control de enfermería central, y zonas de trabajo y apoyo para los profesionales sanitarios. El objetivo es reforzar la capacidad asistencial del centro hospitalario ante el aumento de pacientes procedentes del servicio de Urgencias y otras especialidades.

Una alternativa a la hospitalización convencional

La nueva unidad se concibe como una alternativa eficiente a la hospitalización tradicional para casos de insuficiencia cardíaca o pulmonar, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, pacientes con necesidad de monitorización cardiorrespiratoria, asma o episodios agudos de EPOC, entre otras patologías.

Estos ingresos de corta duración permitirán estabilizar al paciente en un plazo de 48 a 72 horas, facilitando una atención más ágil y adecuada a las necesidades clínicas, al tiempo que se optimizan los recursos hospitalarios.

Este nuevo espacio estará equipado con un área de 26 camas

Este nuevo espacio estará equipado con un área de 26 camas

Mejora de la atención centrada en el paciente

La intervención implica una reforma integral del espacio, incluyendo reordenación de tabiquería, carpintería e instalación de nuevos sistemas técnicos y sanitarios. Se espera que la nueva unidad esté plenamente operativa antes de finalizar 2026.

Con esta obra, el Hospital Insular continúa avanzando en su compromiso con una atención sanitaria moderna, eficaz y centrada en el paciente, ampliando su capacidad de respuesta ante la creciente demanda asistencial.

TEMAS

