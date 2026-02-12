Vivienda recupera 33 casas en Carrizal para alquiler accesible

Carrizal, en el municipio de Ingenio, contará con 33 nuevas viviendas de uso residencial tras la rehabilitación y finalización de un edificio que llevaba más de una década inacabado. El bloque estaba inicialmente prevista con 31 viviendas y contará finalmente con 33 tras la transformación de un local comercial localizado en el bajo en dos nuevas unidades residenciales, por la aplicación de uno de los decretos aprobados por el Ejecutivo para facilitar el incremento del parque público de vivienda. Los pisos del edificio se destinarán al régimen de alquiler protegido gestionado por Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan).

La actuación cuenta con una inversión de 4.007.130 euros y las obras se iniciaron el pasado mes de diciembre. El proyecto contempla la terminación de un edificio de tres plantas sobre rasante, con una superficie total construida de 3.117,40 metros cuadrados.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha realizado una visita de seguimiento a las obras de rehabilitación. Esto se enmarca en el programa ‘Rehabita Canarias’, que tiene como fin recuperar edificios inacabados en distintos municipios del Archipiélago y destinarlos al refuerzo del parque público de vivienda en alquiler asequible. Rodríguez ha explicado que las 33 viviendas se destinarán al alquiler protegido, con rentas que podrán situarse hasta entre un 50% y un 60% por debajo del precio medio del mercado, lo que permitirá que las familias destinen menos del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. “Nuestro objetivo es garantizar el acceso a una vivienda asequible y ofrecer estabilidad a muchas familias que hoy encuentran grandes dificultades para acceder al mercado residencial”, ha añadido.

Integrar edificios abandonados y rehabilitados en la trama urbana

Durante la visita, el consejero ha destacado que esta actuación se enmarca en una de las líneas estratégicas del Ejecutivo para incrementar el parque público de vivienda en alquiler asequible mediante la recuperación de edificios que quedaron paralizados tras la crisis económica. “Estamos ante uno de los programas más relevantes que impulsamos desde el Gobierno de Canarias, porque nos permite recuperar edificaciones que durante más de una década permanecieron inacabadas y sin uso, integrarlas nuevamente en el tejido urbano y convertirlas en hogares dignos para las familias”, ha señalado Rodríguez, quien ha subrayado que esta promoción permitirá ofrecer viviendas de calidad a precios significativamente inferiores al mercado.

Estado actual del edificio localizado en Carrizal que está rehabilitando Visocan. / LP/DLP

Asimismo, Rodríguez ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio en el desarrollo de esta actuación y ha avanzado que el Ejecutivo continuará impulsando durante 2026 nuevas convocatorias del programa ‘Rehabita Canarias’, con el fin de seguir recuperando edificios inacabados en distintos municipios del Archipiélago y destinarlos al refuerzo del parque público de vivienda en alquiler asequible.

Durante la visita, Rodríguez ha estado acompañado por el director técnico de Visocan, Ignacio García; el responsable de Obras de la entidad pública, Tomás Rodríguez; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y el concejal de Servicios Sociales y Vivienda del municipio, Lucrecio Suárez.

Compromiso con Ingenio

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, ha agradecido al Gobierno de Canarias y a Visocan el impulso de nuevas actuaciones de vivienda en el municipio y ha valorado la colaboración institucional que está permitiendo avanzar en la respuesta al déficit habitacional. “Quiero agradecer una vez más al consejero, al Gobierno de Canarias y a Visocan su compromiso con Ingenio. Es un orgullo que esta sea ya la cuarta ocasión en la que el municipio recibe visitas vinculadas a nuevas actuaciones de vivienda, especialmente en un contexto en el que la necesidad de acceso a un hogar es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, ha señalado.

La alcaldesa ha destacado que, en menos de tres años, el municipio ha registrado importantes avances en materia de vivienda pública gracias al trabajo conjunto entre administraciones, y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará colaborando activamente para identificar suelos disponibles y edificaciones inacabadas que puedan incorporarse a futuros programas de promoción pública. “Seguiremos trabajando de la mano del Gobierno de Canarias para facilitar nuevas promociones de vivienda y contribuir a dar respuesta a esta necesidad social prioritaria”, ha concluido.