Ocho murgas compiten en la final del concurso de carnaval en Agüimes

El Concurso de Murgas del Carnaval de Agüimes 2026 ya tiene sus ocho finalistas. Los Hijos de Chano el Negro, Los Sombreritos, Las Inkietas, Las Miruflinas, Las Salamandras, Los Pachachos, Las Charanguillas y Los Lagartos se medirán por coronarse como la mejor murga de este año este viernes 13 de febrero a partir de las 20:30 en la plaza del Rosario.

Después de una animada y entregada actuación de la murga infantil Los Serenquenquitos, que puso en pie al público asistente, la segunda fase del concurso comenzó con Las Inkietas, que celebran este año su 20º aniversario. Su letra, además de pullas a las otras murgas y al grupo político Roque Aguayro, repasó con pícara nostalgia cómo han cambiado los tiempos, cantando cómo los más pequeños han dejado el gofio por la leche de avena sin azúcar y han pasado de jugar con trompos y sogas a las pantallas y Tik Tok.

Los Ni Quito Ni Pongo continuaron la fiesta disfrazados de exploradores, hablando de grandes sueños compartidos, como que la verbena dure una hora más, que la playa de Arinaga no esté tan masificada o que las fiestas las organice el pueblo en vez de las empresas.

Los Flokis and the Mokis recorrieron un gran camino desde las llanuras de Wyoming hasta la plaza del Rosario vestidos de payasos vaqueros para, con el colmillo afilado, disparar contra los cambios de concejales de los últimos años, las decisiones del jurado del concurso o la pérdida de autenticidad de las fiestas.

Y del lejano oeste se pasó a un escenario post apocalíptico con Las Charanguillas, quejándose de que el edificio de La Tablilla siga sin terminar. Su letra no dejó títere con cabeza: la Concejalía de Festejos, el alcalde, la situación de la vivienda en Arinaga, el DJ Antonio Boada y los otros colectivos participantes fueron blanco de sus ácidas críticas.

La murga Los Pachachos subió a 62 loteros con ganas de fiesta al escenario, para reivindicar desde su kiosco la suerte que supone tener un techo y una jubilación digna, reírse con arte de algunos de los miembros del grupo de gobierno y del “dineral” que cuesta mantener una murga.

Tras su actuación llegaron desde Egipto Los hijos de Chano el Negro. Liderados por su Fanfarraón hasta el reino de Agüimes, lanzaron pullas cual plagas contra las “faraónicas” obras de La Tablilla, los murgueros “vendidos” y se reivindicaron con gamberra chulería por sus recientes victorias en el concurso.

Tras la final, las fiestas continuarán con los carnavales de día de Arinaga y de Agüimes los días 14 y 21 de febrero respectivamente, el Entierro de La Sardina el 18 de febrero en el casco y el Carnaval de Tarde del Cruce de Arinaga el 28 de febrero.