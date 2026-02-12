Ovejas y mariachis: el realismo mágico de los funerales en Valleseco

No todos los pueblos despiden a los suyos igual. En Valleseco, también lo hacen las ovejas. Esta semana, en la iglesia de San Vicente Ferrer, durante un funeral, dos ovejas permanecieron en la puerta junto a varios hombres mientras dentro se celebraba la misa.

La escena no sorprendió a muchos. Los animales aguardaron hasta que terminó la ceremonia, quietas en la entrada. Tal vez como una despedida más. O quizá por algo mucho más sencillo: su dueño venía con ellas de algún lugar y el funeral le pilló de camino.

Pero no es la única imagen poco habitual que han dejado los funerales en el pueblo. Hace unos años, unos mariachis aparecieron en otra ceremonia y sonaron clásicos como Canta y no llores. La estampa de las ovejas hizo que algunos rescataran de sus móviles los vídeos de aquel mariachi, que volvieron a circular entre los vecinos.

Lo de los mariachis, además, parece haber creado escuela. Hace unos meses, en La Aldea de San Nicolás, también sonaron rancheras para despedir a Tito ‘el Negro’, un vecino muy conocido del municipio.