Ovejas y mariachis: el realismo mágico de los funerales en Valleseco

Dos ovejas aguardaron en la puerta de la iglesia de San Vicente Ferrer mientras se celebraba la misa

Unos mariachis cantan en un funeral en Valleseco

Unos mariachis cantan en un funeral en Valleseco

Bruno Betancor

No todos los pueblos despiden a los suyos igual. En Valleseco, también lo hacen las ovejas. Esta semana, en la iglesia de San Vicente Ferrer, durante un funeral, dos ovejas permanecieron en la puerta junto a varios hombres mientras dentro se celebraba la misa.

La escena no sorprendió a muchos. Los animales aguardaron hasta que terminó la ceremonia, quietas en la entrada. Tal vez como una despedida más. O quizá por algo mucho más sencillo: su dueño venía con ellas de algún lugar y el funeral le pilló de camino.

Pero no es la única imagen poco habitual que han dejado los funerales en el pueblo. Hace unos años, unos mariachis aparecieron en otra ceremonia y sonaron clásicos como Canta y no llores. La estampa de las ovejas hizo que algunos rescataran de sus móviles los vídeos de aquel mariachi, que volvieron a circular entre los vecinos.

Lo de los mariachis, además, parece haber creado escuela. Hace unos meses, en La Aldea de San Nicolás, también sonaron rancheras para despedir a Tito ‘el Negro’, un vecino muy conocido del municipio.

