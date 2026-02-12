El rincón de Gran Canaria que triunfa por sus bocadillos: combinaciones originales y trato familiar

El Mesón del Bocadillo se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan una comida informal y a buen precio en el norte de Gran Canaria, más concretamente en Agaete. El local no prepara elaboraciones sorprendentes, simplemente los bocadillos son su gran atractivo.

Bocadillos con nombres propios y combinaciones desde lo más clásico hasta lo más original se pueden degustar en el mesón. Todas sus reseñas destacan la calidad de sus bocadillos y la atención amable y cercana que ofrece el personal. Además, destacan los precios

Bocadillo de pata

Entre sus bocatas, destaca el bocadillo de pata, todo un clásico de la gastronomía canaria, con finas lonchas de cerdo asado y con un sabor muy característico. Sus clientes no dudan en volver a repetir al experiencia porque sus bocadillos son un auténtico espectáculo.

Sin embargo, el de pato no es el único que triunfa en el local, tiene una gran variedad de opciones para poder satisfacer los gustos de todos sus clientes. También ofrece una opción pensada para quienes van en busca de un bocadillo más `saludable´, el Guaci elaborado con queso tierno, berenjena, tomate seco y rúcula.

Quienes prefieran otra opción salda, el bar ofrece sandwiches, piadinas, hamburguesas y croissant XXL, adaptándose a los gustos de todos sus clientes. Todo ello, se puede acompañar de un café o una bebida.

Horario y ubicación

Mesón del bocadillo Agaete se encuentra en la calle Nuestra Señora de las Nieves, 21, en Agaete. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han acudido al local.

Abre de miércoles a domingo en horario de 8:30 a 17:00 horas, lo que lo convierte en una opción perfecta para disfrutar de un desayuno o almuerzo. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.