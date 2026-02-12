Santa Lucía de Tirajana reforma el área de eventos del Barranquillo de Pozo Izquierdo tras una década

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana rehabilitará de forma integral la zona del cauce del barranco de Pozo Izquierdo, conocida popularmente como el Barranquillo, con el objetivo de disponer de esta gran área renovada, ya que es el lugar que acoge las actividades de ocio y cultura que se celebran en la zona de costa santaluceña como La Arrancadilla, con la fiesta del agua, o la Noche de San Juan. Con esta actuación, en la que el Consistorio invertirá 400.000 euros, se intervendrá en una gran explanada al aire libre y a pie de playa después de una década, cuando se inauguró el solárium del dique norte, que también entra en esta inversión.

El proyecto contempla la rehabilitación de entre 1.500 y 1.800 metros cuadrados de pavimento, que será sustituido por una resina específica, antideslizante y más duradera, adaptada a las condiciones climáticas, principalmente el salitre, y a la orografía del entorno. Además de la mejora del pavimento, la intervención incluye la renovación del mobiliario urbano. Se cambiarán las papeleras, se rehabilitarán los bancos existentes y se actuará en la zona del solárium del dique, donde también se aplicará un tratamiento con la misma resina sobre la madera para mejorar su mantenimiento y prolongar su vida útil. Asimismo, se sustituirá la pérgola actual del solárium por otra con materiales más resistentes y de menor mantenimiento.

Espacio con mejor comodidad para las familias

Una de las novedades será la instalación de una nueva pérgola a la entrada del canal de acceso a la playa, situada a la derecha según se accede al Barranquillo. Este espacio, diseñado teniendo en cuenta la posición del sol, ofrecerá sombra y mayor comodidad a las familias, especialmente para quienes acuden con bebés, niños pequeños o personas mayores. “No será un merendero, pero sí una zona amable y confortable donde poder hacer una pausa y disfrutar del entorno”, señala la concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Minerva Pérez. La ubicación de esa nueva zona de sombra a la derecha del espacio abierto se debe a la oportunidad de aprovechar el lado izquierdo del Barranquillo, mirando hacia el mar, donde se coloca habitualmente el escenario para los actos públicos.

El proyecto también contempla la renovación del encintado de los arcos, que presenta un importante deterioro, así como la regularización y señalización de las zonas de aparcamiento destinadas a los servicios de emergencia, tanto para la playa como para eventos. Estas áreas estarán delimitadas con pilotes homologados para reforzar la seguridad. Del mismo modo, se ordenará la zona de embarcaciones a pie de playa, definiendo claramente las entradas y horarios conforme a la normativa vigente.

Letras identificativas de gran formato

Como elemento identificativo, se incorporará al lugar unas letras de gran formato que permitirá a vecinos y visitantes reconocer el espacio del Barranquillo de Pozo Izquierdo, reforzando así la identidad de la zona de costa del municipio.

La edil anunció de la próxima publicación de la licitación para las actuaciones de esta remodelación integral, que financia el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Turismo. Del presupuesto total, 280.000 euros se destinarán a la obra civil y 118.000 euros al equipamiento. En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase administrativa, con las aprobaciones pertinentes ya emitidas por el Cabildo y a la espera de su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado para que las empresas puedan presentar sus ofertas.

En cuanto a los plazos, la concejala reconoció que será complicado que las obras estén finalizadas antes del verano. El proceso de licitación requiere al menos 30 días de exposición pública y, posteriormente, la adjudicataria dispondrá de un plazo estimado de tres meses para la ejecución. Pérez confía en que, tras el verano o incluso después de las fiestas de La Arrancadilla, que se celebran a mediados de septiembre, puedan iniciarse los trabajos con menor afección al uso habitual de la playa y a las personas residentes en la playa.

Según explicó Pérez, el deterioro actual es “notorio”, debido principalmente al desgaste provocado por el clima, mucho más pronunciado por estar muy cerca de la marea, y el uso intensivo de la zona, que acoge numerosos eventos a lo largo del año.