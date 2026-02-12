Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán

El tramo peatonal de la calle Miguel Marrero de Arguineguín, junto a la playa de Las Marañuelas, cuenta desde este jueves 12 de febrero con nuevas papeleras inteligentes. El Ayuntamiento de Mogán ha iniciado así una fase piloto con la instalación de tres unidades que incorporan tecnología de compactación, sensores de llenado y alimentación mediante energía solar.

Durante la instalación han estado presentes la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Limpieza Viaria, Willy García, el concejal de Jardines, Víctor Gutiérrez, y la concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz, que han podido conocer el funcionamiento de estos dispositivos de la mano de Juan Carlos Granda, director de Future Street España, empresa especializada encargada del diseño e instalación.

El edil García subrayó que esta iniciativa supone “un paso importante para seguir mejorando la imagen y la eficiencia en el municipio”. “El objetivo es seguir creciendo, mejorar el servicio y ser más eficaces. No es lo mismo ver una papelera llena que mantener el entorno limpio y cuidado. Además, cuentan con un espacio específico para apagar y depositar las colillas, lo que ayudará a reducir su presencia en el suelo”, afirmó.

Una de las papeleras inteligentes instalda en el paseo junto a la playa de Las Marañuelas / LP/DLP

Por su parte, Juan Carlos Granda explicó que se trata de una primera fase de pruebas en el municipio. “Nuestra papelera funciona con energía solar, dispone de sensores de llenado y un sistema de compactación que multiplica por cinco la capacidad de una papelera tradicional”, señaló.

Optimización de las rutas de recogida

Además, el sistema incorpora un software de gestión que permite optimizar las rutas de recogida. “Las empresas de recogida de residuos reciben notificaciones diarias indicando qué papeleras están listas para vaciar. Esto hace que el servicio sea mucho más eficiente, ya que el operario no tiene que comprobar manualmente cada punto, sino que cuenta con información en tiempo real a través de una aplicación o por correo electrónico”, detalló.

Las papeleras disponen de un sistema luminoso: luz verde cuando su estado es correcto y luz roja cuando deben ser vaciadas. Además, como indicaba el concejal, incluyen un cenicero con capacidad para 1.500 colillas, que se apagan y se extinguen en un depósito independiente, lo que elimina el riesgo de incendio dentro del contenedor.

El periodo de pruebas no tiene por el momento una fecha cerrada. El Ayuntamiento valorará el funcionamiento y la eficacia del sistema para estudiar su posible implantación definitiva en el municipio.