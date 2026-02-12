Vecinos de Las Medianías de Guía denuncian la "desconexión digital" tras perder acceso a telefonía e internet

Las Medianías de Guía se queda sin acceso a los servicios de telefonía fija y la conexión a internet. Vecinos de los barrios diseminados de Lomo de La Raya y Junquillo denuncian que vienen sufriendo desde hace un año «desconexión digital» tras la eliminación del cable y lamentan la falta de disposición municipal para buscar una solución. El problema, indican, afecta a unos 40 residentes, muchos de ellos mayores que se quedan casi incomunicados para situaciones diarias y de emergencia, además de quienes pretenden teletrabajar.

"Fue suprimido de forma unilateral en el proceso de desmantelamiento de la red de cobre" Diego Suñé — Vecino de Guía

Uno de los afectados, Diego Suñé Valencia, relata que vienen sufriendo el problema desde hace más de un año «tras la retirada del antiguo tendido de cobre por parte de la operadora de telecomunicaciones, sin que se haya garantizado una alternativa funcional equivalente». Los afectados recuerdan que «durante décadas dispusieron de servicio de telefonía fija e internet, que fue suprimido de forma unilateral en el proceso de desmantelamiento de la red de cobre. Como sustitución, se les ofreció soluciones provisionales mediante routers radio o satelitales que, debido a la orografía y a la deficiente cobertura existente en la zona, no funcionan de manera adecuada, impidiendo el acceso normal a servicios básicos».

Necesidad laboral y educativa

Los vecinos manifiestan que se les ha cortado la posibilidad de realizar con normalidad trámites administrativos, gestiones bancarias, solicitudes sanitarias y atender necesidades educativas o laborales «que hoy dependen en gran medida del acceso a internet».

Los afectados subrayan además la desigualdad territorial que se produce, al existir viviendas situadas a menos de 150 metros que sí disponen de fibra óptica, sin que se haya ofrecido una explicación clara que justifique esta diferencia de trato a los afectados.

El corte del servicio afecta, según detallan, «a unas 40 personas, muchas de ellas mayores de 60 años e incluso octogenarias, residentes en un entorno rural con dificultades de desplazamiento, lo que agrava el impacto social de la falta de conectividad».

Les dan la espalda

Los vecinos trasladaron el problema al Ayuntamiento de Guía en un escrito registrado el 9 de diciembre de 2025. Sin embargo, lamentan la ausencia de respuesta escrita y «la inacción total". En este sentido, señalan que el concejal de Nuevas Tecnologías, Julián Melián, les manifestó que se trata de «un asunto privado entre los vecinos y la operadora», trasladando implícitamente a los afectados que «se apañen», sin mediación ni defensa institucional.

Los residentes consideran «especialmente grave» esta postura, al tratarse de «la pérdida efectiva de un servicio básico previamente existente, cuya garantía de acceso equitativo debería formar parte de las responsabilidades mínimas de la administración local, más aún en un contexto de digitalización obligatoria de servicios públicos».

Acuden al Gobierno de España

Además, al tratarse de un entorno rural, esta falta de servicios estimula el abandono del campo y el despoblamiento, estimulado que se acerque a la España vaciada.

Los afectados anuncian que han iniciado gestiones ante instancias superiores, como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al entender que «no se trata de una simple falta de despliegue de nuevas infraestructuras, sino de una situación de exclusión digital consentida». Los vecinos de estos pagos rurales reclaman «una solución real y efectiva que les permita acceder a un servicio de telecomunicaciones funcional, insistiendo en que no piden privilegios, sino igualdad de acceso y el derecho a no quedar aislados digitalmente por el hecho de vivir en el medio rural», recuerda Diego Suñé.