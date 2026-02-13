La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 70 carnavaleros

Lo que iba a ser un viaje para disfrutar de Los Indianos en La Palma desde este 13 al 17 de febrero terminó en frustración y enfado. Alrededor de 70 personas se habrían quedado sin viajar a la fiesta tras contratar paquetes turísticos con la agencia de viajes Aray Tours Canarias S.L., ubicada en Maspalomas, que, presuntamente, les dejó sin vuelo.

Los perjudicados, que aseguran haber abonado cantidades de hasta 500 euros por persona para vuelos, alojamiento y traslados, han creado un grupo de WhatsApp para compartir sus malas experiencias con la agencia y organizar posibles acciones legales ante lo que consideran una estafa. Varios de ellos ya han comenzado a presentar denuncias ante la Policía Nacional.

Una de esas denuncias fue formalizada el 11 de febrero en Maspalomas por una mujer que relató cómo un grupo de seis amigas había programado desde agosto del año pasado un viaje a para disfrutar de la popular celebración carnavalera. Según ha podido saber este periódico, abonaron más de 3.000 euros en pagos fraccionados durante meses siguiendo las instrucciones de la agencia, que exigía un pago inicial por persona para confirmar la plaza, además de varios abonos posteriores.

Los afectados enviaron sus documentos de identidad y realizaron las transferencias solicitadas para cubrir los vuelos, el alojamiento y otros servicios complementarios, incluyendo un supuesto transporte interno durante el viaje. Posteriormente, la responsable de la agencia les aseguró por mensajería que las plazas de avión estaban garantizadas, aunque nunca remitió billetes ni documentación oficial que acreditara las reservas.

Sin reserva en las aerolíneas

Ante la proximidad del viaje, los clientes solicitaron los datos del alojamiento y la confirmación de los vuelos, recibiendo únicamente información genérica sin localizadores ni justificantes formales. Ante las dudas, los afectados contactaron directamente con las aerolíneas que operarían los trayectos, las cuales les comunicaron que no existía ninguna reserva a su nombre. Entonces, al pedir explicaciones a la agencia, recibieron un mensaje en el que la empresa alegaba atravesar una “situación económica complicada” derivada de una quiebra financiera.

Las afectadas sostienen que nunca recibieron los billetes ni confirmación válida de los servicios contratados, por lo que decidieron acudir a la comisaría para poner los hechos en conocimiento de las autoridades. El caso no es aislado, ya que en el grupo de afectados figuran decenas de personas que afirman haber vivido situaciones similares con la misma agencia y estudian emprender acciones conjuntas para recuperar el dinero.