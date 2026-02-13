El Cabildo de Gran Canaria aprueba 875.000 euros en becas para estudios superiores

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes la nueva convocatoria de las becas para estudios de grado, postgrado y estudios artísticos para el curso académico 2025-2026 con una dotación de 875.000 euros. El importe máximo por matrícula podrá alcanzar los 2.000 euros, pudiendo incrementarse con las cuantías correspondientes por transporte, de manera que la ayuda total puede llegar hasta los 3.000 euros en los supuestos de desplazamiento fuera de la isla, lo que supone un apoyo para muchas familias, especialmente en un territorio insular, como Canarias, donde la movilidad es más complicada. Así, las becas están dirigidas a los jóvenes de familias residentes con menos recursos y se dirigen, fundamentalmente, a sufragar los gastos tanto de matrículas como de transporte dentro o fuera de la isla.

Modalidades de las becas

La aprobación de este viernes, por parte del Consejo de Gobierno, permite a la Consejería de Educación poner en marcha el mecanismo para lanzar en los próximos días la convocatoria oficial para que los estudiantes soliciten la ayuda a partir de que se publique en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas.

Las modalidades de becas aprobadas son titulaciones oficiales o propias de grado, cursadas en cualquier universidad española y adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, conducentes a títulos oficiales de grado; titulaciones oficiales o propias de Doctorado, Máster y Experto, impartidos por cualquier universidad española; Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, impartidos en universidades públicas españolas; y enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas artísticas superiores.

Requisitos para solicitar las becas

Las personas interesadas para optar a estas becas deben poseer la nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión Europea, acreditar su condición de residentes en Gran Canaria durante al menos un año a través de certificado de empadronamiento histórico individual y no superar los 25.000 euros por miembro computable de la unidad familiar. En este sentido, se tendrá como referente a renta de los progenitores (o en la del solicitante si es mayor de 25 años o menor de esa edad si trabaja y ya no se incluye en la renta de sus padres) y se tienen en cuenta los miembros que aparecen en ella.

Un incremento de los recursos del 46%

Como explican desde el cabildo, con el incremento de este año, el presupuesto destinado a estas becas alcanza los 875.000 euros, lo que representa un crecimiento acumulado de 375.000 euros desde 2019, cuando la partida era de 500.000 euros, es decir, un 46% más de recursos. No obstante, la consejera Olaia Morán no descarta una nueva modificación de esta partida para volver a incrementarla y así poder llegar a todos los solicitantes de beca que cumplan con los requisitos, como ha ocurrido en años anteriores.

«Ese fue el objetivo en 2025, cuando el Cabildo aprobó incrementar en 117.000 euros la partida inicial de 800.000 euros con lo que se consiguió llegar al cien por cien de los alumnos que solicitaron beca el año pasado, que fueron 784 jóvenes grancanarios, 150 más que en la edición de 2024», añade.

Según los datos de la consejería, en la convocatoria 2024/2025 se concedieron 1.150 becas a 784 estudiantes (muchos de ellos reciben dos becas, una de matrícula y otra de transporte). De esas 1.150 becas del año pasado, 529 correspondieron a ayudas para matrícula, con un importe global de 609.197 euros, y 621 a ayudas para transporte, con un importe total de 299.900 euros.

«El año pasado atendimos al 100% de las solicitudes que cumplían los requisitos y esa es la línea que queremos seguir manteniendo, un compromiso firme con el acceso a una educación de calidad para todo el alumnado de Gran Canaria. Así que animamos al alumnado a informarse a través de nuestra página web del Cabildo, a través de nuestras redes en Gran Canaria Joven, donde publicaremos con todo detalle los plazos de la convocatoria desde que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia», concluyó la consejera Morán.