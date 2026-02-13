El Hospital Doctor Negrín crea un comité molecular de tumores para personalizar el tratamiento oncológico de pacientes con alteraciones genéticas complejas
Esta iniciativa, impulsada por el servicio de Anatomía Patológica del centro hospitalario y las áreas de Oncología Médica, Farmacia Hospitalaria y Análisis Clínicos, supone un importante avance en la medicina de precisión
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha un comité molecular de tumores, lo que sitúa al centro hospitalario a la vanguardia del tratamiento oncológico personalizado.
La creación de este Comité, impulsado por el servicio de Anatomía Patológica del centro hospitalario, supone además un avance importante en la medicina de precisión. Además del citado servicio, también participan en este comité Oncología Médica, Farmacia Hospitalaria y Análisis Clínicos.
El Comité Molecular de Tumores del Hospital Doctor Negrín, que ha celebrado ya su primera sesión en este mes de febrero, supone la consolidación de un proyecto de tres años de trabajo en diagnóstico molecular, transformando la manera en la que el hospital aborda la patología oncológica.
Enfoque pantumoral
A diferencia de los comités de tumores convencionales, centrados en un órgano específico, este nuevo comité se caracteriza por su enfoque pantumoral, es decir, que se centra en tratamientos o estudios clínicos dirigidos a una característica molecular o biomarcador específico presente en múltiples tipos de cáncer, independientemente del órgano de origen.
El objetivo fundamental de este comité es analizar los casos de pacientes afectados por cualquier tipo de patología oncológica que presente alteraciones genéticas complejas, permitiendo que las decisiones clínicas no dependan solo de dónde está el tumor, sino de cómo es su genética.
Llave genética
El comité se apoya en el amplio catálogo de pruebas que se han ido implementando en la Sección de Patología Molecular del servicio de Anatomía Patológica a lo largo de los últimos tres años. Gracias a técnicas como la secuenciación masiva (NGS), el hospital puede hoy 'leer' el mapa genético de los tumores con una alta precisión.
De esta forma, se intenta lograr que los datos moleculares complejos dejen de ser sólo información técnica para convertirse en decisiones terapéuticas reales. Se trata de dar con la llave genética de cada tumor para ofrecer al paciente el tratamiento más efectivo posible, mejorando su calidad de vida y abriéndole puertas a terapias dirigidas o ensayos clínicos.
El Comité Molecular de Tumores del Hospital Doctor Negrín ofrece también cobertura al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
- Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
- Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda
- La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
- La Justicia anula el nombramiento de tres altos cargos del Cabildo de Gran Canaria
- Un tiburón aparece atrapado en la piscina natural de El Agujero