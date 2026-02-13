Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guía pide al Cabildo nueve millones para adaptar Los Salesianos

La obra convertirá el antiguo colegio en una residencia de 60 plazas para personas mayores

Edificio de Los Salesianos en Santa María de Guía.

Edificio de Los Salesianos en Santa María de Guía. / LP/DLP

La Provincia

El Ayuntamiento de Guía solicita al Cabildo de Gran Canaria la financiación de más de nueve millones de euros para licitar la adaptación del Edificio de Los Salesianos como un centro sociosanitario para la Comarca Norte de Gran Canaria. El objetivo es convertir el antiguo colegio en una residencia de 60 plazas para mayores. Actualmente, el Consistorio cuenta con un proyecto de ejecución de la obra financiado mediante una subvención del Cabildo de Gran Canaria. El presupuesto supera la cantidad mencionada, de los cuales la corporación insular ha consignado hasta ahora un millón de euros, según señala el Ayuntamiento.

Este viernes el alcalde Alfredo Gonçalves Ferreira trasladó a la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, la importancia de contar con la financiación completa que permita continuar con la tramitación del expediente y garantizar la ejecución íntegra de este proyecto. Así, los representantes municipales hicieron hincapié en «la imposibilidad de fragmentar un proyecto de esta envergadura y dividirlo en las fases susceptibles de ponerse en uso, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público». Además, añaden que «la obra debe licitarse de forma unitaria y con su presupuesto completo».

El Consistorio planteó al Cabildo de Gran Canaria que todo ese compromiso debe quedar recogido en un convenio vinculante entre ambas administraciones que garantice la financiación total y que permita la ejecución del proyecto y la puesta en servicio del nuevo Centro Sociosanitario.

Por su parte, el alcalde aseguró que el compromiso adquirido por el Ayuntamiento para contratar y ejecutar este proyecto «sigue intacto, pesa a tratarse de una infraestructura de carácter insular». En este sentido, Gonçalves Ferreira subrayó que desde el gobierno municipal «siempre hemos querido colaborar con el Cabildo porque hablamos de un equipamiento social de enorme relevancia no sólo para nuestro municipio sino para toda la Comarca Norte de Gran Canaria».

