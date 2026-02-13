El médico del CB Gran Canaria Pedro Montesdeoca ya es eterno en La Aldea

El doctor Pedro Montesteoca Ramos ya es eterno en La Aldea de San Nicolás. El Ayuntamiento colocó ayer una placa para denominar una calle de la localidad en homenaje al vecino Pedro Montesdeoca Ramos, médico traumatólogo y jefe de los servicios médicos del Club Baloncesto Gran Canaria que falleció el 7 de mayo de 2020. De esta manera, se hace efectivo el acuerdo adoptado el pasado 28 de julio de 2020 en sesión plenaria, rindiendo homenaje a uno de los vecinos más ilustres del municipio, conocido cariñosamente como 'el Doc', que destacó por su carácter amable, sencillo y entrañable, así como por su profesionalidad y compromiso.

Una vida dedicada a la salud deportiva

En el acto institucional del renombramiento de la calle celebrado este viernes han estado presentes su viuda y su hijo, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, así como miembros del Foro Roque Aldeano, colectivo que el propio homenajeado fundó y presidió, y una amplia representación de periodistas deportivos que cubren habitualmente la información del club en el que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

El doctor Pedro Montesdeoca entró a formar parte del Club Baloncesto Gran Canaria a principios de los años 90, colaborando de manera desinteresada en sus inicios. Desde 1996, asumió la responsabilidad al frente de su departamento médico, siendo testigo directo de la evolución y crecimiento de la entidad claretiana.

De forma paralela, ejercía como traumatólogo en el Hospital Materno Infantil y llegó a presidir la Asociación Española de Médicos de Baloncesto. Considerado decano de los doctores de la Liga ACB, era respetado y admirado por su experiencia, conocimientos y calidad humana.

«Era un referente humano y profesional»

El alcalde, Pedro Suárez, destacó que «con este acto cumplimos un acuerdo plenario que responde al sentir unánime de nuestro municipio. Pedro fue un aldeado de pro, comprometido con su pueblo, con el deporte y con la sanidad. Cambiar el nombre de esta calle es una forma de agradecerle públicamente su entrega y de mantener viva su memoria para las futuras generaciones».

Asimismo, el edil afirmó que «'el Doc' no solo llevó el nombre de La Aldea por toda España a través del baloncesto profesional, sino que ejerció siempre como embajador de su tierra, presidiendo el Foto Roque Aldeano y participando activamente en la vida social del municipio». «Fue un referente humano y profesional, y este reconocimiento es también un abrazo institucional a su familia».

Desde el consistorio añaden que el nombramiento oficial de la Calle Doctor Pedro Montesdeoca Ramos, el municipio de La Aldea de San Nicolás rinde homenaje permanente a un profesional ejemplar y a un vecino que hizo de su vocación y de su amor por su pueblo una seña de identidad.