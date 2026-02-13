Una pista de atletismo provisional aprovecha el suelo destinado al futuro centro de salud de Ingenio

El terreno destinado a acoger el nuevo centro de salud de Ingenio y otras infraestructuras deportivas y sociales, en la zona de la avenida de Los Artesanos, contará de manera provisional con una pista para la práctica del atletismo al aire libre, con una longitud de 500 metros, dando un uso a este suelo municipal en lo que se resuelven los procedimientos administrativos para la ejecución de esos equipamientos.

El proyecto se está ejecutando actualmente utilizando medios propios del Ayuntamiento de Ingenio, como personal municipal y maquinaria, que ya está compactando el terreno para extender en los próximos días una capa de arenilla recomendada por los propios clubes de atletismo del municipio para facilitar el entrenamiento y reducir molestias por polvo a las viviendas cercanas. El Ayuntamiento prevé que en un plazo de entre 15 días y un mes el recinto esté completamente operativo.

Cerca de esta instalación deportiva también se acondicionará un amplio espacio para aparcamientos, donde se colocará gravilla para evitar la dispersión de tierra.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín , explica que la creación de la pista de medio kilómetro responde a las reiteradas solicitudes de corredores y clubes deportivos del municipio "que no cuentan con un espacio amplio donde entrenar", y subraya que actualmente muchos deportistas deben desplazarse a otros lugares y municipios como Maspalomas, Santa Lucía de Tirajana o Telde para practicar atletismo en condiciones adecuadas, "porque nuestro municipio , por su orografía, tiene muchas cuestas y pocos espacios llanos donde correr".

"Los clubes locales de este deporte, algunos de los cuales entrenan en centros educativos que ya se les han quedado pequeños, llevaban años solicitando una alternativa", señala Martín, quien añade que con esta actuación el Ayuntamiento busca ofrecer un espacio amplio, accesible y gratuito para el entrenamiento y el esparcimiento familiar. “Es una actuación sencilla para la administración, pero muy importante para nuestros vecinos y vecinas”, señaló la alcaldesa, quien destacó que se trata de dar uso provisional a un suelo municipal mientras se completan los trámites del centro sanitario.

Parque y edificio polivalente en el mismo solar

La regidora subrayó la importancia de recuperar y darle uso terrenos municipales que permanecen sin aprovechamiento en lo que se ejecutan los proyectos a los que van destinados para convertirlos en áreas que mejoren la calidad de vida de la población. “Tenemos terrenos que podemos aprovechar para facilitar la vida de nuestros vecinos sin grandes costes económicos”, afirmó.

En cuanto al futuro centro de salud, el expediente administrativo ya está finalizado y el Ayuntamiento trabaja en el proceso de urbanización necesario para formalizar la cesión del suelo. Martín reconoció que los procedimientos administrativos son complejos y requieren tiempo, pero aseguró que el Consistorio tratará de agilizar los trámites en la medida de lo posible.

Mientras tanto, Ingenio contará en breve con un nuevo espacio deportivo y de convivencia que dará respuesta a una demanda histórica del municipio y permitirá a vecinos y clubes entrenar sin necesidad de desplazarse fuera del término municipal.

El mismo solar podría acoger, además del nuevo centro de salud, un parque dorado con canchas deportivas y espacios verdes, con mesas de merenderos y un edificio polivalente para uso social y cultural.