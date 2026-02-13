Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los rincones más románticos de Gran Canaria para disfrutar de una cita en pareja por San Valentín

Los creadores de contenido @descubreconc han recomendado diferentes lugares para celebrar el 14 de febrero

Restuarantes para celebrar San Valentín en Gran Canaria

Restuarantes para celebrar San Valentín en Gran Canaria / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

San Valentín está a la vuelta de la esquina y muchos ya buscan el lugar perfecto para sorprender a sus parejas. En Gran Canaria, hay cientos de restaurantes que destacan para esa fecha por su propuesta gastronomía y su ambiente más románticos.

Los creadores de contenido @descrubreconc han compartido una selección de cinco restaurantes románticos en la isla, distintos entre sí, que ellos ya han visitado en alguna ocasión especial.

Un viaje a Japón si salir de la isla

Para quienes buscan una experiencia más íntima, Samurai 7 Palmas propone una experiencia inspirada en la cultura japonesa. "¿Acaso hay algo más romántico que comer en un tatami privado?", preguntan. Y es que en ese restaurante sus comensales se traslada la cultura japonesa. Un plan perfecto para quienes busquen una cita original e íntima.

El restaurante se encuentra en la avenida Pintor Felo Monzón, 33, en Las Palmas de Gran Canaria.

Disfrutar de la comida japonesa sin salir de Gran Canaria

Disfrutar de la comida japonesa sin salir de Gran Canaria / Restaurante Samurai

Arroces con vistas al mar

"Aquí tu cita se sorprenderá sí o sí con la calidad y la presentación de los platos", aseguran. Un plan romántico contemplando observan el mar y contemplando el atardecer te lo ofrece El Caldero, en Meloneras. Sus arroces son un imprescindible de su carta, quienes los prueban dan fe de ello. Una idea más clásica para celebrar el amor frente al mar.

Se encuentra en Boulevard Faro, Paseo de las Meloneras, 36, en Maspalomas.

Pizzería napolitana

Lacan, situado en la capital, es una de las pizzerías napolitanas favorita de los creadores de contenido. Allí, los comensales podrán disfrutar de una experiencia gastronómica "de principio a fin" y transportarse a Italia a través de sus platos. Entre sus postres los influencers destacan uno, "sin duda tienes que probar su tiramisú".

Se encuentra en la avenida Primero de Mayo, 18, Las Palmas de Gran Canaria.

Pizza Napolitana

Pizza Napolitana / Tripadvisor

Pasta casera, versatilidad y buen precio

La Cucina di Gasparini es otra de las recomendaciones. La versatilidad, la relación calidad-precio y el ambiente acogedor dan prestigio a este restaurante italiano. Los creadores de contenido recomiendan "reservar sus sillones y probar su pasta casera", para disfrutar de una experiencia completa en el establecimiento.

Se encuentra en la calle Jericó, 60, en Las Palmas de Gran Canaria.

Buffet y decoración van de la mano

Las recomendaciones las cierra Daiwa, un buffet en que destacan la calidad de sus platos tanto como la decoración del local. Una opción para quienes busquen probar diferentes platos y sabores celebrando San Valentín.

Se encuentra en la avenida Rafael Cabrera, 6, Las Palmas de Gran Canaria.

Cualquiera de estos restaurantes es una opción perfecta para celebrar el amor un 14 de febrero en la isla de Gran Canaria.

