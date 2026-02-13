Telde rediseña las frecuencias y rutas de las guaguas municipales

El Ayuntamiento de Telde rediseñará las frecuencias y rutas de las guaguas municipales para renovar el sistema de transporte urbano y responder a las demandas de los barrios que carecen de servicio. Para ello, el Consistorio llevará a cabo un estudio integral del servicio que permitirá analizar técnicamente la situación actual, pues hasta el momento la ciudad carece de un plan de movilidad que determine las líneas y frecuencias del servicio de guaguas. Además de la reorganización del mapa de líneas, el proyecto tiene prevista la renovación de las flotas, la imagen del servicio y la accesibilidad de personas con discapacidad. La Concejalía de Tráfico inició este viernes el procedimiento para la contratación de la asistencia técnica especializada, que permitirá redactar y preparar el nuevo expediente de licitación para la concesión del servicio.

Transformar un servicio de transporte obsoleto

En la actualidad, existen zonas del municipio donde el transporte no llega o lo hace con conexiones y frecuencias insuficientes. Desde el Ayuntamiento explican que esta asistencia técnica permitirá estudiar recorridos, tiempos de paso, cobertura territorial, necesidades de inversión y equilibrio económico-financiero, con el objetivo de diseñar una red más eficiente, moderna y justa. Además, señalan que se trata de un paso decisivo para transformar en profundidad un sistema que ha quedado obsoleto con el paso de los años y que ya no responde adecuadamente al crecimiento ni a la realidad actual del municipio.

El trabajo se desarrollará en varias fases, comenzando por la definición del modelo de servicio y la recopilación de datos sobre la situación actual, seguido del estudio de viabilidad económico-financiera y la elaboración de la memoria justificativa y los pliegos técnicos y administrativos que regirán la futura licitación. Todo ello se realizará conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando seguridad jurídica y rigor técnico en la tramitación.

«Conseguir un servicio más eficiente y equitativo»

«El objetivo de este estudio es escuchar a los vecinos y vecinas de todos los barrios, conocer sus necesidades reales y traducirlas en un servicio más eficiente y equitativo. Queremos que nadie se quede sin transporte público y que las conexiones sean fiables y adaptadas a la vida diaria de la ciudadanía», señala el concejal de Tráfico, Miguel Rodríguez

Por su parte, el alcalde Telde afirma que «el futuro del transporte urbano de Telde pasa por un modelo pensado desde los barrios, donde cada línea y cada frecuencia respondan a las necesidades reales de la gente. Con este estudio vamos a sentar las bases para un servicio más accesible, seguro y sostenible».