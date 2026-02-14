Más abandonos que adopciones: los centros de acogida de animales en Gran Canaria sufren falta de espacio

La saturación de los albergues de animales en Gran Canaria, agravada tras la entrada en vigor en 2023 de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales que prohíbe el sacrificio y el hacinamiento, ha obligado a buscar soluciones para alojar a los perros abandonados o extraviados. Ante esta falta de espacio, la empresa pública Gesplan ha sacado a concurso la contratación de una residencia canina temporal.

El director de Bienestar Animal de la entidad, Alejandro Suárez, señala que la medida pretende dar una respuesta inmediata y adicional para acoger y atender a los canes de forma adecuada, evitando situaciones de estrés y asegurando atención veterinaria, mientras se habilitan infraestructuras estables capaces de absorber la creciente demanda de plazas.

Gesplan gestiona actualmente servicios en San Mateo, Santa Brígida y Telde, además del albergue insular de Gran Canaria, y prevé asumir encargos de otros ayuntamientos en los próximos meses. Según Suárez, el principal problema no es la falta de adopciones, sino el desequilibrio entre entradas y salidas de animales, especialmente en los municipios con mayor población. Muchos ejemplares llegan a los centros tras ser abandonados o extraviados y no pueden regresar a sus hogares ni encontrar nuevas familias con rapidez.

Los animales considerados potencialmente peligrosos y los de mayor edad son los que permanecen más tiempo en las instalaciones, lo que dificulta la rotación de plazas disponibles. Esta situación obliga a mantener durante años a algunos perros en los albergues, lo que propicia el incremento de costes y la dificultad de cubrir necesidades de atención especializada.

Servicio temporal

Como solución provisional, la empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ha optado por convocar un procedimiento abierto de contratación para adjudicar un servicio de residencia canina temporal en la isla, con un presupuesto base de licitación de 283.250,00 euros. El objetivo es disponer de instalaciones complementarias donde trasladar parte de los animales mientras se desarrollan soluciones estructurales, como la ampliación de los albergues existentes o la construcción de nuevos centros.

El pliego establece estrictas condiciones de alojamiento, alimentación, atención veterinaria y bienestar animal que deberá cumplir la empresa adjudicataria para hacerse cargo del servicio con garantías. En concreto, el contrato fija la obligación de disponer de instalaciones adecuadas, personal cualificado y disponibilidad permanente para atender incidencias, además de cumplir la normativa estatal y europea de protección animal.

Además, los animales deberán recibir cuidados acordes a los estándares sanitarios y alimentarios, con controles higiénicos específicos, trazabilidad y espacios suficientes que eviten la masificación, incluso si ello implica un mayor coste por animal. Asimismo, el documento contempla mecanismos de supervisión por parte de la administración para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de los protocolos de bienestar animal.