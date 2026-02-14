La Aemet avisa de viento fuerte y descenso de temperaturas este sábado en Gran Canaria

El tiempo de este sábado estará marcado en Canarias por la presencia de nubes en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de lluvias débiles y un descenso ligero de las temperaturas. El viento del nordeste soplará con intensidad, con rachas fuertes en zonas altas y áreas expuestas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Gran Canaria, la nubosidad se concentrará en el norte, mientras que en el resto de la isla predominarán los claros. El ambiente será algo más fresco que en días anteriores y el viento se dejará notar con fuerza en cumbres y en las vertientes este y noroeste, donde se esperan las rachas más intensas durante toda la jornada.

Previsión por islas para este sábado:

Gran Canaria

El norte amanecerá con cielos nubosos, con tendencia a abrir claros a lo largo del día y baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente, sobre todo las máximas en el interior. El viento del nordeste soplará entre moderado y fuerte, con rachas muy intensas en cumbres y vertientes este y noroeste.

TEMPERATURAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

Lanzarote

Cielos mayormente despejados, salvo algunos intervalos nubosos a primeras horas. Las temperaturas apenas variarán, con ligero descenso de las mínimas. El viento comenzará moderado y se intensificará por la tarde, cuando se esperan rachas muy fuertes, especialmente a últimas horas.

TEMPERATURAS (°C):

Arrecife 15 / 21

Fuerteventura

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos durante la madrugada. Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligero descenso. El viento del nordeste será protagonista, con rachas muy fuertes en la segunda mitad del día, especialmente en la península de Jandía.

TEMPERATURAS (°C):

Puerto del Rosario 15 / 20

Tenerife

Nubosidad en el norte durante la mañana, con tendencia a intervalos nubosos a lo largo del día y posibilidad de alguna lluvia débil. En el resto de la isla predominarán los claros. Las temperaturas bajarán ligeramente, más en las máximas. El viento será fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste, con rachas muy intensas durante toda la jornada.

TEMPERATURAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 / 21

La Gomera

Nuboso en el norte, donde no se descartan lluvias débiles. En el resto, cielos poco nubosos. Las temperaturas descenderán ligeramente. El viento del nordeste será fuerte en zonas altas y vertientes expuestas, con rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 / 20

La Palma

Nubes en la vertiente este, con apertura de claros durante el día y posibilidad de alguna lluvia ocasional. En el resto, tiempo más despejado. Las máximas bajarán ligeramente. El viento será fuerte en el noroeste, extremo sureste y zonas de interior como El Paso.

TEMPERATURAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 / 18

El Hierro

Nubosidad en el norte con apertura de claros durante la jornada y posibilidad de precipitaciones débiles. En el resto, cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán. El viento soplará fuerte en zonas altas y vertientes expuestas, con rachas muy intensas durante todo el día.

TEMPERATURAS (°C):

Valverde 13 / 18