Una casa diseñada para la lava, el rofe y los pedregales: el paisajismo que inventa el estudio La Tarde

Casa Tinajo comienza por el patio. Un pueblo de ventanas orienta la vista hacia el jardín, el lugar alrededor del cual se «organiza la vida». Este es el pilar filosófico sobre el que se asienta la tesis del estudio paisajista que proyecta la vivienda, un binomio de dos arquitectos apodado La Tarde.

Saray Ossorio (Tías, Lanzarote, 1988) y Carlos Álvarez (Salamanca, 1990) presentan La Tarde, un estudio de arquitectura paisajista nacido entre las latitudes de Copenhague y Canarias, que centraliza la naturaleza como vehículo para articular proyectos de viviendas, carreteras y espacios públicos. Su manera de trabajar el jardín de Casa Tinajo responde a una estética continuista, para que lo construido dentro dialogue con lo de fuera, para así crear «el lenguaje de la casa».

Tanto Saray como Carlos estudiaron en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y compartieron una experiencia profesional de ocho años en Dinamarca. Lo que aprendieron del paisajismo danés lo aplican a su sello radicado en Gran Canaria.

El estudio

La Tarde se constituye oficialmente en 2024 tras una larga etapa profesional en Copenhague. Sobre el apodo del estudio, cuentan que responde al «momento del día que tiene que ver con la relajación, el disfrute y el placer». Sus trabajos abarcan lo que se podría apodar como ‘infraestructura verde’, y que engloba también encargos como uno en curso para la mejora paisajística de la carretera LZ-1, en colaboración con el estudio BAU Arquitectos.

«El paisajismo es el diseño de los espacios exteriores en general, puede ir desde un nivel urbano y a gran escala, hasta pequeños jardines que interfieran con el día a día de las personas en su vivienda.Es un gran espectro de escalas y también de ámbitos, porque afecta a campos como la jardinería, los espacios lúdicos, deportivos, a todos los pavimentos y sistemas de movilidad en las ciudades», responde Saray.

Casa Tinache. / lp/dlp

Ahí se ubica la integración en el paisaje Lanzaroteño de la LZ-1. En la mente del lector, podría vislumbrarse a semejanza de la carretera que cruza Timanfaya como una alfombra sobre las coladas de lava. Aunque Saray y Carlos creen que esa misma línea de autovía puede transformarse en un pasillo para la vida: «El uso de una carretera es más limitado, pero nos hemos enfocado en mejorar el sentido de la orientación».

Intervenir la tierra sin domesticarla

En lo que respecta a otros espacios, proponen reabrir el tejido del suelo, devolver poros al terreno y encajar tabocos, islotes de flora nativa, que retengan agua y atraigan insectos mediante flora autóctona y protegida. El imaginario sobre el que diseñan espacios para mejorar la vida de las personas se traslada a los pedregales, o el rofe, elementos del contexto volcánico de Lanzarote, y que tienen en cuenta a las necesidades ambientales del Archipiélago como territorio frágil, sujeto a inundaciones por lluvias torrenciales o achicharros por la alta temperatura del piche al sol.

Saray cuenta que de pequeña se le removía la pasión por la arquitectura cuando se inventaba casas con garbanzos mientras jugaba con su abuela a las cartas. Pero no fue hasta que viajó en un intercambio a Chile y visitó el desierto de Atacama cuando empezó a poner el ojo profesional en el paisaje, espoleada y embelesada por la belleza de otros territorios naturales de todo Latinoamérica, como Bolivia o Ecuador.

Una recreación de Casa Tinache. / lp/dlp

«César Manrique es el mejor paisajista que ha tenido Canarias», admite Saray, artista al que «redescubrió» en la vuelta a ese periplo. Quizás cuando se es conejero, uno mama tanta autoría manriqueña en la morfología de casas blancas y ventanales azules, parques protegidos y monumentos en rotondas que se acostumbra a ello. «César es una fuente interminable de inspiración», sostiene.

Por su parte, Carlos estudió un máster en Bellas Artes por KASK Conservatorium, en Bélgica. En su práctica como artista visual, ha presentado una exposición de objetos con motivo del centenario de Manrique; una muestra en el antiguo espacio artístico Zulo y en instituciones como el Centro Atlántico de Artes Modernas (CAAM), Matadero Madrid, Tableau y Fotografisk Center.

Conservación

En los últimos años buena parte de la arquitectura ha reaccionado contra los edificios de producción rápida, levantados con materiales de baja calidad y sin un plan de mantenimiento claro —una lógica que muchos profesionales comparan con la estandarización de McDonald’s—.

En La Tarde defienden una práctica que contemple décadas y no temporadas. «Cómo hacer cosas que perduran, que evolucionen, que no haya que rehacerlas cada poco tiempo», explica Carlos. «Un edificio tiene que tener cierta resiliencia y adaptarse a los cambios climáticos», lo que implica trabajar con sistemas sencillos de mantener y paisajes que conserven una estructura canaria. «Más que diseñar los procesos de cómo va a envejecer algo, es casi facilitarlos», añade Carlos, una idea que se entiende bien en intervenciones que reaprovechan lo existente y que cita, como la transformación del Estadio Insular en espacio público.