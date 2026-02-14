La famosa salsa Café de París llega a Gran Canaria convertida en hamburguesa: solo disponible durante el mes de febrero
La creadora de contenido @tanapyetku ha probado la creación del mes
La famosa salsa Café de París ha llegado a Gran Canaria de la mano de Cheddar Smash, que ha creado una hamburguesa donde esta salsa es la gran protagonista durante todo el mes de febrero. La creadora de contenido @taniapyetku ha acudido a probar la nueva propuesta y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores.
Una salsa francesa que triunfa
Esta salsa es todo un clásico en la cocina francesa y desde hace un tiempo que algunos locales en España contaban con ella. Se utiliza principalmente para bañar la carne en la salsa Café de París, que ofrece un sabor único. En la hamburguesería han decidido reinterpretar la salsa para la burger del mes, "derriten mantequilla, le añaden un mix de especias y condimentos, bien de nata, baten que baten y consiguen una cremosísima salsa", explica.
Cheddar Smash ofrece durante el mes de febrero un doble smash burger acompañada de mermelada de bacon y queso, acompañado por una cesta de papas fritas "para que puedas rebañarlo todo".
Un sabor adictivo
"¡Un combo perfecto que no sabía que necesitaba!", asegura la creadora de contenido. La combinación funciona a la perfección gracias al crujiente de la carne, el pan brioche esponjoso y la salsa abundante que ofrecen en cada ración que "da para rato". Una hamburguesa pensada para disfrutar hasta el último bocado de un sabor diferente y rebañar el plato.
Edición limitada
Esta hamburguesa forma parte de una edición limitada que solo está disponible durante el mes de febrero en los locales de Cheddar Smash de Arinaga y Guanarteme. Una propuesta pensada en los amantes de las hamburguesas innovadoras.
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
- Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda
- La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
- La Justicia anula el nombramiento de tres altos cargos del Cabildo de Gran Canaria
- Un tiburón aparece atrapado en la piscina natural de El Agujero
- Las presas públicas de Gran Canaria suben al 18,6% de su capacidad tras las lluvias de enero