Las plagas castigan a los palmerales del sur más que a los del interior

Los palmerales naturales de Gran Canaria presentan, en líneas generales, un buen estado de conservación, especialmente en las zonas norte y centro de la isla, donde las condiciones climáticas y la menor presión humana han favorecido su estabilidad. Sin embargo, la situación es más delicada en el sur y sureste, donde el estrés hídrico acumulado durante décadas -que han mitigado las lluvias regitradas entre noviembre y enero- y la mayor incidencia de plagas están pasando factura a estos ecosistemas singulares. Así lo explica el técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Agustín Naranjo, quien subraya que “los palmerales del interior están mejor conservados que los litorales, que son los más vulnerables”.

Según detalla, las áreas más bajas y cálidas -como el entorno de Arguineguín, Fataga, Arteara o las cercanías de Maspalomas- sufren con mayor intensidad la falta de agua y la presión de enfermedades. Aunque este año se han registrado lluvias, el déficit hídrico estructural no se corrige en una sola temporada. “La principal amenaza sigue siendo el cambio climático y el estrés hídrico. Los palmerales naturales se asientan en fondos de barranco, donde hay más disponibilidad de agua superficial y subterránea. Cuando esta falta, las plantas sufren, se debilitan y quedan más expuestas a plagas”, señala.

Entre esas plagas destaca la Diocalandra frumenti, un pequeño escarabajo perforador detectado en Canarias desde finales de los años noventa y actualmente extendido por toda la isla. “No es una plaga controlada”, advierte Naranjo. Este insecto, que perfora la base de los raquis de las hojas, abre la puerta además a infecciones fúngicas que agravan el deterioro del ejemplar. Su propagación está muy vinculada a prácticas culturales como la poda, ya que los insectos se sienten atraídos por los estímulos olfativos que desprenden las heridas recientes. A ello se suma el impacto histórico del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), detectado en 2005, que también dejó una huella importante en determinadas zonas.

Pero la situación de los palmerales no es homogénea y está vinculada a las condiciones climáticas que presenta una isla a la que se le ha denominado tradicionalmente como un continente en miniatura. Mientras en el sur se pierden ejemplares en algunos barrancos especialmente castigados por la sequía, en otras zonas del interior y en la vertiente norte se observa regeneración natural. Este fenómeno es visible, sobre todo, en antiguas tierras de cultivo hoy abandonadas, donde la palmera canaria vuelve a ocupar espacio de forma espontánea. “En la isla se dan los dos procesos: pérdida en áreas con mayor estrés y recuperación en otras con mejores condiciones ambientales”, resume el técnico.

Proyecto LIFE

Una de las acciones que contribuyen a la gestión de los palmerales es el proyecto europeo LIFE Phoenix, que tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de la palmera canaria (Phoenix canariensis) en Canarias y la palmera de Creta (Phoenix theophrasti) en Grecia. El proyecto permite el intercambio de conocimientos entre técnicos griegos y canarios sobre control de plagas, gestión y conservación. De hecho, la semana pasada el Cabildo de Gran Canaria organizó unas jornadas de seguimiento al proyecto en la Isla, al que acudieron representantes de la Comisión Europea y socios de Grecia. En este sentido, se anunció la plantación de 30.000 palmeras canarias entre Guguy y Arteara.

Pero Naranjo matiza que "no son 30.000 palmeras, son 30.000 plantas de distintas especies”. La iniciativa busca enriquecer el ecosistema con vegetación acompañante que favorezca el desarrollo del palmeral, aumentar la biodiversidad y dificultar la expansión de especies invasoras como la caña (Arundo donax), una planta pirófita que incrementa el riesgo de incendios en barrancos habitados como el de Fataga.

Además, el programa se desarrolla en palmerales incluidos en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), como Guguy y Fataga, ya que los fondos europeos limitan la actuación a espacios protegidos de la Red Natura 2000. Esto implica que no todos los más de 800 palmerales inventariados en Gran Canaria pueden acogerse a estas ayudas, ya que menos del 20% se encuentran dentro de estas figuras de protección.

Fuentes semilleras y cuadrillas

Paralelamente, el Cabildo ha reforzado la conservación genética de la palmera canaria. En 2025 la isla cuenta ya con seis fuentes semilleras -espacios donde se garantiza la calidad genética para la obtención de semillas destinadas a reproducción- frente a las dos existentes en 2006, ambas en Acusa. Actualmente hay enclaves reconocidos en municipios como Santa Brígida, Mogán y Santa Lucía, lo que convierte a Gran Canaria en la isla con mayor número de fuentes semilleras del Archipiélago. Estas áreas permiten asegurar que las nuevas plantaciones mantengan la pureza genética y evitar procesos de hibridación con palmeras datileras, otro de los principales problemas de conservación de la palmera endémica de la Isla.

Además, entre 2020 y 2025 la institución insular ha mantenido contratos específicos para una cuadrilla especializada, conocida como la unidad Fénix, que ha intervenido tanto en árboles singulares como en palmerales naturales. Este equipo desarrolla labores de saneamiento, control fitosanitario, retirada de material dañado y seguimiento técnico de ejemplares de especial valor. La línea de trabajo se ha ido consolidando en los últimos años y el Cabildo trabaja en la renovación y mejora de los contratos para garantizar su continuidad.

Valor cultural y reto social

Más allá del ámbito ambiental, Naranjo insiste en el valor cultural, histórico y socioeconómico de la palmera canaria, reconocida por ley como símbolo vegetal del Archipiélago. “Es un ecosistema único a nivel mundial y está profundamente vinculado a nuestra identidad y a la economía rural”, afirma. Durante siglos, la palmera proporcionó alimento para el ganado, materia prima para la artesanía y recursos básicos para la población rural. Su presencia define el paisaje de numerosos municipios y forma parte del imaginario colectivo de la isla.

El principal reto, concluye, es compatibilizar la conservación con la realidad social de Gran Canaria, marcada por el abandono progresivo del campo y la existencia de numerosos palmerales en propiedad privada. Muchos se sitúan en medianías y zonas rurales con alta densidad de población, lo que obliga a integrar su protección en las dinámicas socioeconómicas actuales. “Hemos avanzado mucho en protección y gestión en las últimas décadas, pero necesitamos seguir implicando a la población y apoyar a los propietarios para que estos ecosistemas sigan vivos y vinculados al desarrollo rural”, sostiene.