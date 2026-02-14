La Lotería Nacional toca en Carrizal: un décimo deja 130.000 euros en Ingenio

La Lotería Nacional ha sonreído este jueves al municipio de Ingenio, donde un décimo agraciado con 130.000 euros fue vendido en el receptor Las Afortunadas, situado en la calle Carlos V, 112, en el barrio de Carrizal.

El establecimiento, habitual punto de venta en la zona, vuelve a repartir suerte entre los vecinos, en esta ocasión con un premio de primera categoría que deja una inyección económica significativa en el municipio.

Noticias relacionadas

Décimo premiado de 130.000 euros / La Provincia

Por el momento no ha trascendido la identidad de la persona ganadora, pero el receptor celebró la buena noticia desde primera hora de la mañana, destacando la alegría que supone para Carrizal que uno de los premios principales se quede en la localidad.