El Supremo cambia de criterio y avala los contratos de ‘time sharing’ de Anfi

El Tribunal Supremo ha cambiado las reglas del juego y ha abierto la mano con los contratos de venta de apartamentos turísticos en régimen de aprovechamiento por turnos a tiempo compartido (time sharing). Este tipo de pleitos, que durante décadas han colapsado los juzgados del sur de la Isla y han arrastrado al concurso de acreedores al Grupo Anfi, han venido fallando a favor de los compradores cuando el objeto no estaba claramente determinado. Sin embargo, en dos nuevas sentencias, el Alto Tribunal habla de una realidad social diferente y declara válidos la mayor parte de estos acuerdos, marcando un nuevo rumbo judicial.

El cambio de jurisprudencia marca un precedente y afecta directamente a Anfi, valorada como el segundo mejor complejo de time sharing del mundo y adquirida por el grupo Lopesan. Este tipo de sistema consiste en que el usuario, en lugar de comprar una propiedad, adquiere un periodo de tiempo para uso vacacional, que generalmente ronda la semana, por lo que paga una cuota inicial y otra de mantenimiento para las unidades y las áreas comunes del complejo. Se trata de un coste que se suele pagar periódicamente y que aumenta cada año.

El Supremo, desde hace años, viene declarando la nulidad de estos contratos flotantes porque la información que se les daba a los compradores era insuficiente, bien porque no estaba determinado el objeto de dónde iba a ser el alojamiento, en qué apartamento concreto iban a quedarse, o porque la duración era superior a 50 años. Este criterio establecía que en los acuerdos suscritos debía especificarse en qué número de apartamento se iba a quedar cada turista y qué capacidad tenía.

Fallos contradictorios

Sin embargo, en dos sentencias dictadas el pasado 30 de octubre, ha vuelto a pronunciarse para tener en cuenta la "abundante litigiosidad pendiente" sobre los contratos de aprovechamiento por turno celebrados bajo la vigencia de la ley de 1998 sobre multipropiedad.

La Sala reflexiona que la doctrina dictada hasta ahora no ha logrado clarificar las "dificultades" para interpretar los textos legales. "Así lo muestran la existencia de sentencias contradictorias entre las audiencias provinciales sobre los problemas referidos al límite temporal e identificación del objeto en los contratos de aprovechamiento por turno y los numerosos asuntos pendientes de admisión", señala.

Las nuevas sentencias supondrán una reducción drástica de los pleitos para la empresa a partir de ahora

Además, considera necesario satisfacer a aquellos compradores que desean contratar "derechos sometidos a modelos más flexibles", como los sistemas flotantes, referidos a periodos o apartamentos determinables por sus condiciones genéricas y que, por su flexibilidad, se prestan fácilmente a ser intercambiados en el espacio y en el tiempo.

El Supremo determina que es preciso adaptarse a la nueva realidad social, ya que la anterior jurisprudencia se fijó en un contexto en el que los contratos de aprovechamiento por turno habían dado lugar a "múltiples prácticas abusivas", caracterizadas por "la falta de transparencia, la desigualdad de la información entre las partes y la ausencia de una voluntad contractual plenamente formada por parte de los consumidores".

Válidos con independencia de su duración

El tribunal señala que dichos acuerdos pueden venir referidos a alojamientos o a periodos de tiempo determinados o determinables y se entenderán válidos "sea cual fuere la duración". En particular, indica que en los contratos previos a la vigencia de la ley de 1998 la duración "podrá ser indefinida o por un plazo superior a 50 años".

En relación a la información que se le da a los compradores, determina que solo podría plantearse la falta de validez del contrato en caso de que el objeto quedara "absolutamente indeterminado". Es decir, solo cabría en aquellos casos en que no fuera posible su cumplimiento o fuera preciso un nuevo acuerdo.

Resuelve así que los contratos no son nulos por indeterminación del objeto por el simple hecho de tratarse de la modalidad flotante. Serán válidos siempre que sea posible "su determinación mediante el procedimiento de reserva u otros criterios previstos para la determinación del alojamiento o del tiempo en cada momento de disfrute".

Marca un precedente

En esa sentencia, la Sala daba la razón a Anfi al analizar un contrato concertado bajo la vigencia de la ley de 1998. Sin embargo, fija una doctrina aplicable a los siguientes, incluidos los suscritos al amparo de la norma de 2012.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ya ha empezado a aplicar las nuevas pautas, que supondrán alrededor de un 90% menos de pleitos para la compañía a partir de ahora, según indican fuentes judiciales, debido a un desestimiento por parte de los compradores. Este cambio, previsiblemente, descongestionará los juzgados de lo civil del sur de la Isla, que han estimado más de 300 demandas de nulidad por este motivo en los últimos años.

La Sección Tercera, en un fallo reciente con la magistrada Paloma Bono López como ponente, aceptó los argumentos de Anfi contra una sentencia dictada en 2021 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Bartolomé de Tirajana y la liberó de pagar las 22.469 libras esterlinas (25.822 euros) que se le habían impuesto como sanción a un matrimonio extranjero.

La modificación responde a un nuevo contexto en el que han desaparecido las "prácticas abusivas"

La empresa argumentó que el objeto del contrato se encontraba "perfectamente determinado" porque identificaba el complejo y se entregó junto a una documentación con toda la información, incluidas las reglas para realizar reservas en lo apartamentos. Además, señaló que los demandantes pudieron disfrutar de su derecho y no manifestaron ninguna reclamación ni queja al respecto.

El fallo estima parcialmente el recurso de la compañía y deja sin efecto la nulidad del contrato acordada en primera instancia. Sin embargo, mantiene una condena únicamente por el cobro de anticipos, que la entidad deberá abonar en la cuantía de 15.466 libras esterlinas (17.774euros).

Acepta los argumentos de la empresa

Otro fallo de la Audiencia Provincial, con la magistrada Yolanda Alcázar Montero como ponente, vuelve a dar la razón a Anfi con los mismos argumentos. El Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé aceptó inicialmente la demanda de una ciudadana extranjera y declaró la nulidad del contrato de aprovechamiento por turnos en base a la anterior doctrina del Tribunal Supremo y por no estar limitado temporalmente.

Pero, como señala el Alto Tribunal según la nueva doctrina aplicable, "no cabe considerar que el objeto contractual es indeterminado, a pesar de haber sido concertado bajo el sistema flotante, cuando es posible su determinación con el procedimiento de reserva, como ocurre en este caso, en el que consta expresamente en el contrato y documentación anexa la posibilidad de acudir al mismo".