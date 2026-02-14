Tonny Tun Tun, "muy agradecido" con Quevedo por nombrarlo en su última canción, 'Ni borracho'

Lo que tiene el puertorriqueño Tonny Tun Tun con Canarias, y más concretamente, con los Carnavales, es prácticamente un 'idilio'. El cantante y productor es una de las voces que más suenan en las noches de fiesta carnavaleras, con canciones que se han convertido en himnos de las carnestolendas. Y, de hecho, es normal verlo actuar desde hace años en las fiestas de las diferentes islas.

Pero no solo eso, los temas del merenguero son versionados por la mayoría de las orquestas isleñas, como la tinerfeña Nueva Línea, que ha recuperado en redes el éxito de 'Noche de copas', viralizando el tema como nunca antes se había visto.

Para este 2026, el artista no podía faltar en Canarias y, de hecho, durante la noche del viernes participó en la gala de la elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una cita en la que pudo cantar al público su versión de 'Noche de copas'.

Agradecido a Quevedo

En una entrevista con RTVE, con motivo de su visita a la isla, el cantante dejó claro que le gusta que versionen sus temas, algunos de los cuales son, a su vez, versiones de otras canciones. Pero, sobre todo, se mostró agradecido con el canario Quevedo, quien lo nombra en una de las estrofas de su última canción, 'Ni borracho'.

"Quevedo me menciona y qué puedo decir... muy, muy, muy agradecido del cariño", expresó.

'Ni borracho'

Hace apenas unos días que 'Ni borracho' se comenzó a escuchar en las plataformas digitales y ya es todo un éxito. Una canción hecha desde Canarias y para Canarias y que narra toda una declaración de intenciones: “Yo ya estuve por to’a España y no me mudo ni borracho”.

Esta es la parte de la letra en la que se menciona al puertorriqueño:

Chacho, Tenerife siempre va a ser mejor cabrón, tenemos El Teide

Tss, y nosotros al Raka, cabrón

Si no es loco, ¿y?

Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI cabeza?

(¿Aquí hay perreo o no hay perreo?)

Mi to' chichón

Chacho, hazme caso, puto, vamos a las carpas, que este año viene Tony Tun Tun.