20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria

El año 2005 quedó marcado en rojo en el calendario de los arqueólogos e historiadores de los ingenios azucareros de Gran Canaria. No fue una fecha cualquiera, sino el punto de inflexión que cambió para siempre la mirada sobre uno de los capítulos más fascinantes —y menos visibles— de la historia isleña.

Todo comenzó en el municipio de Agaete. Allí, donde durante décadas el verde intenso de las plataneras dibujaba el paisaje, estaba proyectada la construcción de una nueva urbanización en la zona de Las Candelarias. Las máquinas debían preparar el terreno y, para ello, era necesario arrancar los cultivos. Lo que nadie imaginaba es que bajo esa tierra fértil, aparentemente silenciosa, descansaban los vestigios de una poderosa industria del siglo XVI.

Fue entonces cuando, casi por azar, aparecieron las primeras estructuras: muros robustos, canalizaciones y restos constructivos que pronto revelaron su verdadera naturaleza. Este hallazgo marcó el inicio de una investigación que, veinte años después del primer descubrimiento en Agaete, recorre distintos municipios de Gran Canaria para conocer más sobre esta industria que transformó el paisaje y la economía insular.

Mientras los tractores y la maquinaria moderna avanzan con cuidado sobre los terrenos de Telde, Arqueocanaria trabaja con paciencia de relojero en los restos de antiguos ingenios azucareros en el norte de la isla. En el municipio de Guía los ecos del pasado son aún más antiguos. Este ingenio azucarero comenzó a funcionar en 1492, el mismo año que Cristóbal Colón descubrió América. «Antes de que Colón pusiera un pie en el Nuevo Mundo, en Guía ya se producía azúcar», recuerda Valentín Barroso, director de la empresa arqueológica. Los trabajos allí comenzaron hace siete años y cada hallazgo confirma la riqueza histórica de la zona.

No solo Guía guarda secretos del azúcar. Junto a los ingenios de Agaete, Telde y Los Llanos de Argual en La Palma, forman un conjunto patrimonial tan valioso que el pasado verano fueron incluidos en la lista indicativa de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, acompañados de cuatro ingenios históricos de la República Dominicana.

«Los ingenios canarios primero y después los de la República Dominicana, son los más antiguos existentes en el mundo», explicó. Según Barroso, la Unesco ha entendido que los ingenios sudamericanos son una réplica de los que se desarrollaron primero en el Archipiélago.

El arqueólogo añadió además un dato curioso. «En América, donde primero se plantó la caña de azúcar fue en la República Dominicana, en la isla de La Española, donde llegó Colón». Con estas palabras, el director subrayó la importancia histórica de Canarias como cuna del azúcar en el Atlántico y cómo su influencia se extendió al Nuevo Mundo.