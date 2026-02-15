Anfi ve tardío el cambio de criterio sobre el 'time sharing' tras perder 50 millones en pleitos

El cambio de doctrina del Tribunal Supremo, que tras cientos de pleitos ha abierto la mano y reconocido como válidos la mayor parte de los contratos de venta de apartamentos turísticos en régimen de aprovechamiento por turnos a tiempo compartido (time sharing), llega "tarde" para el Grupo Anfi. Así lo aseguran fuentes de la compañía, que lamentan haber entrado en concurso de acreedores tras tras reconocer créditos por más de 50 millones de euros en indemnizaciones a los compradores para que el Alto Tribunal recapacite ahora y acepte los argumentos que han venido esgrimiendo en las últimas décadas.

En este modelo de explotación turística, el adquiriente, que por lo general es un ciudadano extranjero, compra un alojamiento para uso vacacional por un periodo de tiempo que suele rondar la semana. Las últimas sentencias, que marcan la interpretación de la norma a partir de ahora, declaran válidos estos acuerdos aun cuando superan una duración de 50 años o no especifican hasta el proceso de la reserva la semana concreta a la que tienen acceso los compradores, pues están sometidos a la disponibilidad.

La empresa más afectada por esta norma es Anfi, valorada como el segundo mejor complejo de time sharing del mundo y adquirida por el grupo Lopesan. Esta compañía señala que hasta ahora el Supremo había aplicado una interpretación "superrestrictiva" para evitar el abuso y sostiene que en ocasiones no tenía en cuenta los intereses del propio comprador, al que podía interesarle ese sistema flotante porque todos los años no tiene opción de quedarse en la misma semana y le conviene buscar otra fecha.

La mayoría de los demandantes son ciudadanos extranjeros que actúan mediante plataformas de litigación

Cabe recordar que el grupo se encuentra inmerso en un concurso de acreedores que provoca que se acelere la litigiosidad. El procedimiento de insolvencia tiene como finalidad cuantificar la totalidad del activo y del pasivo de la empresa para alcanzar un convenio pagando el pasivo respetando la igualdad de trato entre acreedores. Por tanto, los compradores que no interpongan demanda y no figuren en la lista de acreedores se quedarán fuera de los pagos y, por tanto, deberán esperar a que se pague al último de los subordinados del concurso para que se le abone su crédito.

Además, la mayoría de los demandantes son ciudadanos extranjeros que actúan mediante plataformas de litigación que se dirigen a ellos y les ofrecen sus servicios a cambio de un porcentaje del éxito. Para la empresa, esto supone que con el concurso "adquieren el instrumento perfecto" para captar a nuevos clientes que albergan dudas sobre si reclamar la nulidad del contrato.

La compañía considera que los principales beneficiados por el cambio de interpretación de la ley de multipropiedad de 1998 serán aquellas empresas cuyos compradores tuvieran más tiempo para pensarlo y no se encontraran ante un punto de inflexión con la declaración del concurso.

Un cambio inusual

"A nosotros nos habría beneficiado si el concurso no estuviera tan avanzado y no tuviéramos cerradas las listas", señalan fuentes del grupo. Sin embargo, en los últimos pleitos no apelaron las sentencias para ahorrar en costas procesales, ya que estaban basadas en la anterior doctrina del Tribunal Supremo y, por tanto, anticipaban que sus recursos no iban a prosperar. A ello se suma que es una circunstancia muy poco habitual que el Alto Tribunal cambie la interpretación de una norma después de tanto tiempo, pues es algo que atenta contra la seguridad jurídica.

El tribunal razonó que su criterio previo se interpretó en un contexto abusivo, que con el paso de los años se ha venido atenuando. Por tanto, optó por una flexibilización de la norma para reducir la gran litigiosidad que se había generado, especialmente en los juzgados de lo civil del sur de Gran Canaria.

"Nos habría beneficiado si el concurso no estuviera tan avanzado y no tuviéramos cerradas las listas", señala la compañía

Sin embargo, en la lista de acreedores de Anfi asumida por Lopesan ya está pendiente el pago de créditos por más de 50 millones de euros bajo este concepto. Asumen, así, que la nueva interpretación no les va a afectar a nivel empresarial porque llegó cuando ya han concluido toda la litigación.

"No seguimos con la segunda instancia porque nos estaban condenando en costas en todo. ¿Quién podía pensar que el Tribunal Supremo iba a cambiar?", señalan desde la compañía. Hubiera sido un "movimiento temerario", añaden, recurrir los fallos cuando están inmersos en un concurso y se está pidiendo un esfuerzo a los acreedores porque no se les puede pagar lo que deben.

La empresa apunta, en definitiva, que "ha habido una carencia muy grande" a nivel de la jurisprudencia fijada sin que se haya producido "ningún hecho relevante nuevo".