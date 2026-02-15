Delvys Rodríguez: «Las personas con cáncer viven más y con mejor calidad de vida»

El cáncer de pulmón se sigue diagnosticando en fases muy avanzadas. ¿Cuáles son las principales barreras para lograr una detección precoz?

En Canarias, entre un 75 y un 85% de los pacientes con cáncer de pulmón llegan a nuestras consultas con la enfermedad en estadio metastásico. Esto significa que la patología ya se ha extendido a otros órganos y, por concepto, no es curable. El problema real es la detección tardía. De ahí la necesidad de un diagnóstico precoz y de contar con circuitos que permitan que, cuando un paciente tenga síntomas o exista sospecha de que padece cáncer, se pueda realizar un diagnóstico rápido. En el Hospital Insular, hemos trabajado a lo largo de los últimos años en la creación de un circuito coordinado con Atención Primaria, y ya disponemos de consultas de diagnóstico rápido en Neumología y Medicina Interna para pacientes con sospecha. Esto ayuda, pero el problema sigue siendo mayor. Necesitamos programas de screening dirigidos a las personas de alto riesgo, sobre todo a las fumadoras, para así ser capaces de detectar la enfermedad en estadios iniciales.

¿Es habitual que la enfermedad curse de forma asintomática durante años?

El cáncer de pulmón es sintomático, pero sus síntomas pueden confundirse fácilmente con los que suelen experimentar las personas fumadoras o con los propios de otras patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC-. Precisamente, ese es el gran problema. Por ello, seguimos insistiendo en la necesidad del diagnóstico precoz, porque además sigue siendo el tumor que más muertes provoca. Sin ir más lejos, el año pasado en España causó más fallecimientos en mujeres que el cáncer de mama. Además, en nuestro entorno, un porcentaje muy alto de afectados nunca llega a recibir tratamiento porque acude en tan mal estado que tiene que ser derivado directamente a Paliativos. Esto es algo muy preocupante que tenemos que resolver.

Desde el 12 de enero, el hospital en el que trabaja activó el proyecto Cassandra, lo que ha permitido poner en marcha un cribado piloto de cáncer de pulmón entre los usuarios del centro de salud de San Gregorio. ¿Qué expectativas tiene puestas en este programa?

Estoy seguro de que este estudio demostrará la eficacia del cribado en nuestra población, aunque en realidad ya existen evidencias. Sabemos que, a nivel mundial, el screening reduce la mortalidad un 20% en las personas sanas de alto riesgo.

¿Qué cambios han transformado el abordaje del cáncer en general en los últimos años y cómo se están reflejando en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes?

En la última década, hemos asistido a los mayores avances que han existido en cáncer. Por primera vez tenemos personas viviendo más y con mejor calidad de vida, gracias a la innovación terapéutica. Esto no es un eslogan. De hecho, lo vemos cada día en las consultas desde la incorporación de las terapias dirigidas y la inmunoterapia, no solo en cáncer de pulmón, sino en muchas otras patologías. Ahora bien, para emplear las terapias innovadoras es imprescindible contar con diagnósticos de calidad. Para ello, es necesario realizar diagnósticos moleculares y una secuenciación masiva de genes. La Consejería de Sanidad ha dotado de recursos a los grandes hospitales de Canarias para poder hacer una secuenciación genética de todos los cánceres de pulmón, por ejemplo. ¿El objetivo? Averiguar si pueden responder a un tratamiento dirigido. Esto no solo nos permite saber cuál es la mejor terapia, también es fundamental para tener claro cuál no debemos pautar. Por tanto, la innovación mejora la supervivencia, la calidad de vida y es coste-efectiva, ya que evita recurrir a tratamientos ineficaces y optimiza recursos. Además, los avances han evidenciado que los sistemas sanitarios tienen que reestructurarse, porque se están quedando pequeños. El número de pacientes que recibían quimioterapia en el Hospital Insular hace unos 15 años rondaba los 50 como máximo al día. En la actualidad, la cifra alcanza los 120. Por suerte, el complejo está llevando a los domicilios muchos tratamientos de inmunoterapia y fármacos subcutáneos.

¿Es posible afirmar que la medicina personalizada ha supuesto una revolución?

Sin duda. En cáncer de pulmón, comenzamos a aplicar la medicina personalizada en 2004 y hoy es el estándar. Por tanto, ya no es un sueño, sino una realidad en las consultas. Este tumor ha sido el paradigma, pero también se ha extrapolado al cáncer de colon, vejiga y a otras neoplasias. Antes tratábamos a todos los pacientes igual, ahora cada subtipo lleva un tratamiento dirigido determinado en función de las alteraciones moleculares.

Se sabe que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar muchos tipos de cáncer, sobre todo de pulmón. Sin embargo, esta enfermedad no solo afecta a las personas fumadoras. ¿Qué particularidades presenta la patología en los pacientes que nunca han fumado y cómo difiere su manejo clínico?

Hay un 20% de pacientes con cáncer de pulmón que nunca ha fumado, pero el 80% sigue siendo fumador. Por tanto, debemos defender la tolerancia cero frente al hábito tabáquico, aumentar las zonas libres de humo y potenciar la prevención en los colegios y entre los adolescentes, ya que la moda del vapeo sigue muy presente en los jóvenes. Entre las posibles causas que están detrás del desarrollo de este cáncer en la población no fumadora, se encuentran el gas radón y la contaminación ambiental. Los estudios indican que es en Asia donde más casos de cáncer de pulmón existen entre pacientes no fumadores. Lo cierto es que muchas veces no es posible conocer la causa directa. El dato positivo es que los tumores que desarrollan estas personas suelen presentar alteraciones moleculares que permiten recurrir a tratamientos dirigidos.

La investigación es el arma más potente para conseguir avances. ¿Cuántos ensayos clínicos se están realizando ahora mismo en el Hospital Insular?

En estos momentos, contamos con más de 60 estudios activos en cáncer en general. Es cierto que la mayoría se centran en el cáncer de pulmón, pero también tenemos ensayos en cáncer de vejiga, próstata, mama, tumores ginecológicos y linfomas, entre otros. Los ensayos clínicos son fundamentales y forman parte de lo que debe tener un sistema sanitario público que aspire a ser coste-efectivo y a ofrecer acceso a la innovación. Estos estudios permiten a los pacientes acceder de forma precoz a tratamientos avanzados y, además, suponen un ahorro económico importante para la institución, ya que los fármacos son gratis tanto para los participantes como para los hospitales. En Canarias, con más de dos millones de habitantes y a varias horas de la Península, es aún más necesario traer estos ensayos para evitar que los pacientes tengan que desplazarse fuera para acceder a terapias innovadoras.

Precisamente, uno de sus objetivos siempre ha sido que los pacientes de Canarias no tengan que trasladarse fuera de las Islas para recibir los mejores tratamientos. ¿Cree que este propósito se ha materializado?

Ahora mismo, la oncología en Canarias no tiene nada que envidiarle a la que se desarrolla en el resto de España. Un ejemplo claro es el último Congreso Internacional de Cáncer de Pulmón que celebramos hace unas semanas en el Auditorio Alfredo Kraus, donde asistieron oncólogos que son líderes de opinión y han firmado los estudios que han cambiado la manera de tratar la enfermedad en todo el mundo. Precisamente, vinieron aquí porque reconocen nuestro trabajo, lo que sitúa a las Islas en el mapa de la oncología mundial. Personalmente, me siento muy orgulloso de poder trabajar con un equipo tan potente en el Hospital Insular, que ya cuenta con publicaciones en revistas muy prestigiosas.

En el verano de 2025, se iniciaron dos ensayos clínicos internacionales en el Insular con una vacuna contra el cáncer de pulmón y vejiga. ¿Ya es posible hacer un balance preliminar de los resultados?

Los estudios siguen en curso y todavía no es posible. Se está reclutando con mayor facilidad en cáncer de vejiga que en pulmón, porque en pulmón se requiere un perfil muy concreto de pacientes. Todavía es pronto para extraer conclusiones, pero confío en que será un estudio positivo. Es una vacuna de ARN tumoral, que ha surgido gracias al trabajo que realizaron los investigadores de la vacuna contra el covid.

¿Qué ha supuesto la implantación de las biopsias líquidas en el hospital?

Ha traído grandes oportunidades, porque nos permite identificar extensiones moleculares cuando no tenemos acceso a tejidos y además nos ayuda a detectar mecanismos de resistencia, gracias a las mutaciones que encontramos a través de esta práctica. En la actualidad la utilizamos, principalmente, en el cáncer de pulmón y en algunos casos de cáncer de colon. La idea es que en el futuro se pueda aplicar también en otros tumores si resulta coste-efectiva.

¿Qué conclusiones dejó la cuarta edición del Congreso Internacional de Cáncer de Pulmón?

En realidad, se creó una especie de debate y pudimos poner en común las principales dudas sobre las terapias dirigidas, la inmunoterapia y los nuevos fármacos, como los anticuerpos biospecíficos y los T-cell engagers, unos anticuerpos que se anclan a los marcadores de las células tumorales y que atraen al sistema inmunitario para que ataquen al tumor. También abordamos cada uno de los subtipos de cáncer de pulmón y los mejores tratamientos en función del perfil de cada paciente.

Como también presidente de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, ¿cuáles son sus principales objetivos para este año?

Seguir reforzando la prevención del tabaquismo entre los adolescentes, a través de las charlas que impartimos en centros educativos; ayudar a reducir el estrés entre los profesionales sanitarios por medio de talleres de meditación; impulsar la atención psicológica y nutricional para los pacientes y las familias; y fomentar la formación continuada y las becas para que los oncólogos jóvenes que deseen rotar en centros internacionales tengan recursos.