Las grandes constructoras líderes de España optan a la autovía del Sur

Las grandes constructoras españolas líderes, con fuerte proyección internacional, como ACS, Acciona, Sacyr o OHLA, entre otras, las cuales figuran entre las principales del mundo, destacando ACS por su gran facturación, han mostrado su interés en una de las infraestructuras viarias más ambiciosas que se licitan en Canarias: la autovía que unirá Puerto del Rosario con Morro Jable, en su tramo entre el aeropuerto majorero y el cruce de Pozo Negro, que forma parte del Eje Viario Norte-Sur, cuyo proyecto cuenta con un presupuesto de 215,9 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años.

La Mesa de Contratación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha dado a conocer las seis empresas licitadoras que optan a la ejecución de la obra del tramo Aeropuerto–Cruce de Pozo Negro de la autovía eje Norte-Sur de Fuerteventura.

Las empresas que han presentado ofertas para ejecutar esta actuación, han sido: Acciona Construcción, S.A.; Comsa, S.A.U. - Nortúnel, S.A. - Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, S.A.U.; Dragados, S.A. - Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. ; Obras Públicas Canarias, S.L.; Obrascón Huarte Lain, S.A. - Construcciones Rodríguez Ramírez, S.A. (Cororasa) - Satocan, S.A.

Asimismo, también concurrirán en el proceso Sacyr Construcción, S.A. - Cavosa Obras y Proyectos, S.A. - AMC Construcciones y Contratas 2014, S.L. - Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.; así como la agrupación formada por Vías y Construcciones, S.A. - Asfaltos Pablo de León, S.L. - Obras Subterráneas, S.A.

El consejero Pablo Rodríguez reconoce que el tramo Aeropuerto–Pozo Negro supondrá una mejora sustancial de la conectividad y la movilidad en Fuerteventura, además de generar actividad económica y empleo en la isla.

En este sentido, ha subrayado que «se trata de la mayor obra pública viaria que se licita en Fuerteventura, una infraestructura históricamente reclamada que, tras completar todos los requisitos técnicos, administrativos y ambientales, se encuentra en condiciones de avanzar hacia su ejecución».

Rodríguez, recuerda, que el proyecto fue aprobado técnicamente en septiembre de 2025 y el expediente de contratación se inició en diciembre. Durante este proceso se incorporaron soluciones constructivas orientadas a reducir la afección sobre el territorio, entre ellas la ejecución del primer túnel bitubo de Fuerteventura, diseñado para favorecer la conservación de los hábitats naturales y la protección de especies sensibles como la hubara.

Túnel y viaducto

Esta actuación abarca el tramo Aeropuerto-Cruce de Pozo Negro de la carretera que une la capital con Morro Jable y contempla la creación de nuevos enlaces para mejorar la conexión con las vías FV-2, FV-413 y FV-50. Estas intervenciones facilitarán el acceso al aeropuerto, a zonas turísticas como Caleta de Fuste y a distintos núcleos urbanos y rurales del municipio de Antigua.

Entre las estructuras más relevantes figura la construcción de un túnel de aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, complementado con falsos túneles en sus bocas de entrada y salida, así como un viaducto de 190 metros sobre el barranco de la Torre. El proyecto incluye además varias estructuras asociadas a los enlaces, un paso superior y diversos pasos inferiores que garantizarán la continuidad de caminos y accesos existentes.

Asimismo, la infraestructura integrará sistemas de generación de energías renovables con paneles fotovoltaicos para cubrir el consumo eléctrico del alumbrado, incluidos los enlaces y el túnel.