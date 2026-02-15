Grupo FSM promueve un proyecto con paneles solares sobre plataneras

La empresa Grupo FSM pone en marcha en Gáldar un proyecto experimental agrivoltaico con la instalación de 1.754 paneles solares de características muy especiales en su finca Rosita, en la que se plantarán unas 1.500 plataneras. La actuación que ocupará una superficie de 7.150 metros cuadrados pretende reducir la factura eléctrica de una de sus dos desaladoras de agua salobre para el riego agrícola, además de aumentar la producción y reducir el consumo de agua.

Aprovechar la radiación solar para el autoabastecimiento energético, mejorando a su vez el entorno de la planta para obtener mayor producción de fruta. ¿Cómo? Usando equipos fotovoltaicos en una labor mejorada a la que prestan los invernaderos, mediante la protección de los cultivos frente al viento y a la alta radiación solar, y una mayor retención de humedad del suelo que reduce el consumo de agua. Estos son los objetivos de este programa de innovación, que combina la agricultura y la energía renovable para avanzar hacia nuevas formas de producción, «más eficientes y con menor impacto ambiental». El objetivo es reducir en un 40% el consumo de agua gracias a una mayor retención hídrica de la tierra. A su vez, se espera un aumento de la productividad en un 2%, pasando de 58,8 a 60 toneladas por hectárea.

El proyecto se lleva a cabo en unos terrenos localizados en Lomo Cuarto, en la bajada del casco galdense a la playa del Agujero, y se plantarán para ello unas 1.500 plataneras en total.

De momento, las máquinas allanan en estos días la finca para habilitarla para la nueva experiencia. Mientras, en uno de los extremos se han colocado ya los primeros paneles a unos seis metros de altura, con las plataneras alcanzando su plenitud de crecimiento, que será hasta de cinco metros.

El proyecto de Grupo FSM recurre a la variedad Gruesa Palmera, con un margen de seis metros cuadrados por planta, y sustituye a la Cavendish Cult Pequeña, que ocupa unos 5,8 metros cuadrados por unidad.

La tecnología escogida es de fabricación griega (Brite), ya que ofrece más claros que permiten la entrada de una mayor luz solar a las plataneras, que es uno de los factores esenciales para su producción.

A su vez, han incorporado otra de origen suiza (Voltiris) para evaluar sus resultados, que ocupará un 3 % de la explotación aproximadamente. En este caso, gracias a la colaboración con el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los paneles irán instalados a seis metros de altura. Y aquí surge uno de los problemas, como es su limpieza en momentos como la llegada de calima, que ensucia los equipos. Para ello contarán con un elevador que permitirá al operario pasar el ‘cepillo’, cruzando pasillos interiores habilitados para ello.

Además, el propio personal de la empresa se está encargando en un taller de elaborar toda la estructura para el anclaje de los equipos, para adaptarse a las necesidad de las fincas de la empresa norteña.

Los técnicos han reservado un extremo de la finca para colocar plataneras al aire libre, cuyos datos permitirán comparar los rendimientos y las ventajas de incorporar los paneles solares en el principal cultivo de Canarias. La inversión alcanza los 900.000 euros, contando con una subvención de los fondos europeos Next Generation, que gestiona el Gobierno de Canarias, de unos 415.000 euros. Ya se está trabajando en una segunda fase, en la que se espera instalar baterías que permitan almacenar la energía solar sobrante para utilizarla cuando el sol se esconda.

Grupo FSM empezó con el proyecto el año pasado, tras cuatro años de preparativos, sobre todo para buscar la mejor tecnología aplicada a las plataneras. Y espera que aporte el 4% de la energía total que consume la empresa cada año. Para ello, la planta de 1.754 módulos producirá 745 MWh al año.

Este mes tendrán el terreno ya preparado en su totalidad para montar las estructuras, situadas junto a la desaladora que abastece a buena parte de sus cultivos en esta zona de Gáldar, con una capacidad para producción de 2.500 metros cúbicos de agua de riego al día.

Grupo FSM se dedica desde el año 1966 a la producción de frutas y café, siendo el mayor productor de plátanos y uno de los mayores productores de papaya del archipiélago canario. Y a las prácticas tradicionales de recolección, según destacan, tratan de complementarlo con «tecnología de vanguardia en automatización de procesos y una gestión eficiente y sostenible del agua».