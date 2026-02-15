La Sonora Dinamita revoluciona el Carnaval en Familia de Gáldar

El escenario del Recinto Cultural de La Quinta se puso en pie para recibir a la mítica La Sonora Dinamita. El grupo abrió por todo lo alto la jornada de conciertos del Carnaval en Familia ofreciendo su incombustible «explosión tropical».

A ritmo de Oye cómo va, la banda arrancó conectando enseguida con su público, preludio de una sesión de buen ritmo y mucha diversión. Clásicos como Mil horas, Que nadie sepa mi sufrir o El cucú fueron coreados por un público fiel deseoso de disfrutar de la cumbia de siempre.

Para el público fue imposible no bailar con otros éxitos de la banda como El viejo del Sombrerón, La cadenita o Qué bello. Así hasta una treintena de títulos entre los que no podía faltar como cierre Cumbia dinamita y una sorpresa muy especial, el popular pasodoble Islas Canarias, reinterpretado por esta banda que cuenta con varias décadas de trayectoria.

El Carnaval en Familia se ha convertido en una de las citas del programa del carnaval de Gáldar más seguidas por carnavaleros y carnavaleras, una oportunidad para celebrar las carnestolendas con público para todas las edades y llegado desde diferentes municipios de Gran Canaria.

Diversión por las calles del casco

La jornada de ayer comenzó con un colorido pasacalles por las calles del casco histórico, música, alegría y diversión para un día repleto de sorpresas.

Tras la actuación de La Sonora Dinamita en el escenario de La Quinta fue el turno de Los 600, que puso el ritmo y la fiesta con sus versiones de clásicos de los 60, 70 u 80, bandas sonoras y estilo inconfundible.

A continuación llegó Los Salvapantallas, una de las agrupaciones más consolidadas de Canarias, o como ellos se definen, «la discoteca de tu vida llevada al directo», con un repertorio lleno de triunfos, una personalidad incombustible y un sonido arrollador. La jornada festiva siguió con La Orquesta La Combinación, con 14 músicos sobre el escenario, un sonido elegante y auténtico y una forma muy personal de poner en escena el género tropical. El Carnaval en Familia contaba además con la actuación de DJ Ulises Acosta.

Noticias relacionadas

El Carnaval de Gáldar ‘Los piratas en busca del tesoro perdido’ aún guarda cofres repletos de monedas y buena fiesta. Los más jóvenes serán los protagonistas el Martes de Carnaval. Mañana, a partir de las 15.00 horas. Vuelve el tardeo a Gáldar. Las terrazas del casco histórico ofrecerán música en un ambiente único pensado para disfrutar del carnaval de una forma diferente. Ya a partir de las 17.00 horas llega el Carnaval +Joven en la Plaza de Santiago, la gran fiesta de los coloridos polvos holi y las actuaciones de DJ Aythami y Aissa.