Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Prealerta por calima en CanariasContratos de 'time sharing'UD Las PalmasMejores restaurantes de VeguetaRatas en VeguetaDelvys Rodríguez: Las personas con cáncer viven más
Mogán

El Ayuntamiento de Mogán licita las obras de mejora del cauce del Barranco de Mogán

El proyecto contempla la construcción de badenes y muros de protección para mejorar la seguridad y reducir la erosión en el cauce

Senda verde del cauce del Barranco de Mogán.

Senda verde del cauce del Barranco de Mogán. / LP/DLP

La Provincia

El Ayuntamiento de Mogán saca a licitación las obras de mejora en el cauce del Barranco de Mogán con las que están previstas mejorar la capacidad del desagüe, la seguridad, así como facilitar el cruce de personas y vehículos. El proyecto, con un presupuesto de 171.100 euros, se llevará a cabo en el tramo de 2,785 kilómetros, zona donde ya se ha ejecutado la senda verde, entre el pueblo y el Puente de Los Navarros. Las empresas interesadas podrán presentarse hasta el 28 de febrero a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las obras podrán finalizar a comienzos del verano

Los trabajos consistirán en la ejecución de tres pasos o badenes que permitirán el tránsito de vehículos y personas cuando el barranco lleve agua. De esta manera, se facilitará el cruce a vecinos y otras personas que acceden a parcelas y viviendas situadas en el margen opuesto, según señala el Consistorio. Asimismo, con esta actuación se prevé la construcción de cuatro muros de gaviones que tendrán como objetivo frenar la velocidad del agua en episodios de lluvias intensas. «Estas estructuras favorecerán la laminación del caudal, reducirán la erosión y permitirán un mejor aprovechamiento del agua en los pozos y acuíferos existentes en la zona, evitando pérdida hacia el mar de los recursos hídricos», explican en la nota. Con todo, el proyecto incluye además la ejecución de tres tramos de muro de escollera para proteger tanto parcelas privadas como caminos vecinales situados en el margen derecho del barranco.

Noticias relacionadas y más

Una vez se liciten los trabajos y se firme el acta de replanteo, la actuación tendrá un plazo de ejecución previsto de diez semanas, por lo que desde el Ayuntamiento apuntas que «pueda estar terminada a comienzos de verano». El proyecto se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.

