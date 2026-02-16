Teror
‘Benito Pérez Buñuel’ cierra en Teror su recorrido por todos los municipios de Gran Canaria
La película ha sido proyectada en 17 ciudades de España y en centros internacionales, incluyendo Argentina, EEUU y Ucrania, además de obtener premios en festivales de Uruguay, Colombia y Perú
LP / DLP
El Auditorio de Teror acoge este sábado a las 20.30 horas la película ‘Benito Pérez Buñuel’, como colofón de la iniciativa Predicar Galdós, organizada por la consejería de Cultura del Cabildo, y a la que se han sumado todos los ayuntamientos de la isla. De esta forma, la obra habrá pasado con la villa mariana por todos los municipios de Gran Canaria. Esto es un nuevo hito del documental, tras ser el primer con distribución nacional en salas comerciales de España, 17 ciudades en 11 comunidades autónomas; lograr la financiación de las televisiones públicas TVE, TVC y Telemadrid; además del recorrido en festivales, con tres premios internacionales en Uruguay, Colombia y Perú, y haber sido elegido en embajadas y centros de España en el extranjero (Institutos Cervantes y AECID) para ciclos y proyecciones en Argentina, EEUU, Filipinas y Ucrania. También ha sido objeto de estudio en unas jornadas en la universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y haya sido exhibido en centros de enseñanzas.
En el ámbito de la comunidad educativa, 'Benito Pérez Buñuel' ha tenido proyecciones en Madrid y Tenerife para alumnos de enseñanzas medias, y en las dos universidades canarias, ULPGC y La Laguna. Tuvo una proyección especial en el Paraninfo de la ULPGC antes 400 personas y en el Máster de Cultura Literaria y Audiovisual de la facultad de Filología. También se proyectó en Filología en el primer homenaje público a Jerónimo Saavedra que se celebró en Canarias. En Tenerife se proyectó para las alumnas de Filología de la Universidad de La Laguna. Y en Ucrania fue proyectada en el marco del Congreso de Hispanistas de Ucrania.
Todo ese recorrido es completamente inédito para una película producido íntegramente en Gran Canaria. En lo referente a 'Predicar Galdós', las proyecciones son homenajes a la recientemente fallecida catedrática canaria Yolanda Arencibia (1939-2025), considerada una de las mayores expertas mundiales en Benito Pérez Galdós.
