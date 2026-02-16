El Cabildo de Gran Canaria destina 500.000 euros en ayudas de emergencia social para mujeres víctimas de violencia de género

El Cabildo de Gran Canaria aprueba una nueva convocatoria de las Ayudas de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de Género por valor de 500.000 euros que tienen como objetivo cubrir los gastos relativos a necesidades fundamentales derivadas de situaciones de emergencia social. Esta subvención está destinada a mujeres residentes en Gran Canaria que tengan reconocido ser víctimas de violencia de género, carezcan de recursos económicos suficientes y no convivan con el agresor. Para poder acceder a estas ayudas, las mujeres interesadas deberán dirigirse a cualquiera de los Centros y Servicios de la Red Insular de atención a las víctimas de violencia de género de Gran Canaria, teniendo de plazo el año corriente.

Cuantías de las ayudas

Según explica la corporación insular, las cuantías varían con arreglo a las necesidades para las que se solicitan, no pudiendo exceder por mujer y ejercicio presupuestario los 10.000 euros. Así, para necesidades básicas se pagarán hasta 300 euros al mes en unidades familiares de un miembro, cantidad que se incemente en 150 euros por miembro adicional con un máximo de 750. Con respto a necesidades, alojativas, hasta 700 euros al mes; y para transporte y necesidades sanitarias, hasta 100 euros y 1.000 euros anuales, respectivamente. En el caso de formación o necesidades laborales, hasta 300 euros anuales; colegios de los hijos, hasta 300 euros por cada menor; y por necesidades extraordinarias, hasta 3.000 euros al año.

Asimismo, estas ayudas son extensibles a los casos de asesinato por violencia de género, donde los beneficiarios de estas ayudas podrían ser los huérfanos mayores de edad que dependían económicamente de la mujer, al considerársele también víctimas de violencia de género. En el caso de los menores de edad, serán las personas que asuman la guarda temporal o definitiva de los huérfanos quienes pueden beneficiarse de las ayudas, exclusivamente para los gastos asociados al fallecimiento de la víctima, tales como sepelio, traslado del cuerpo, limpieza de la vivienda donde se perpetró el asesinato, adquisición de ropa o material escolar por imposibilidad de acceder al domicilio o reposición al estado anterior de la vivienda afectada, entre otros supuestos.

183 mujeres de Gran Canaria recibieron la ayuda en 2025

En 2025, se concedieron estas ayudas a 183 mujeres víctimas de violencia de género en Gran Canaria. Como explican desde el Cabildo, estas ayudas pretender subiri necesidades básicas, como alimentación, higiene o vestimenta; otras de naturaleza análoga, como suministros básicos de la vivienda habitual que tienen que ver con agua, luz, gaz o conexión a Internet; necesidades alojativas; necesidades de transporte y desplazamiento; necesidades sanitarias; necesidades laborales de la solicitante; necesidades escolares de los hijos e hijas a cargo; y otras necesidades de carácter extraordinario o urgente.

«Estas ayudas de emergencia son una necesidad ineludible, porque no podemos olvidar que, en muchas ocasiones, la violencia que se ejerce contra las mujeres también es económicoa, y uno de los impedimentos que tienen las víctimas de violencia machista para poder abandonar al agresor tiene que ver en muchas ocasiones con la falta de recursos economicos», afirmó la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mediana. Además, añadió que «estas ayudas, que son de hasta 10.000 euros por víctima, garantizan no solamente que peudan acceder a un alquiler, sino la cobertura de sus necesidades básicas para poder iniciar una vida independiente y salir del círculo de la violencia».

«El Cabildo es quien ha asumido mantener estas ayudas»

Con todo, la consejera Mena defendió la implicación del Cabildo en la lucha contra la violencia machista «pese a que el Gobierno de Canarias, en los últimos años, ha reducido sus aportaciones a este fin» y añadió que es una partida que sale íntegramente de la corporación insular. «Hay que recordar que, por segundo año consecutivo, es el Cabildo de Gran Canaria quien presupuesta estas ayudas de emergencia social que hasta el año 2024 sufragaba casi en su integridad el Gobierno de Canarias. Desde entonces, el Gobierno regional las ha dejado de costear y, por tanto, es el Cabildo de Gran Canaria quien, en un ejercicio de responsabilidad, ha asumido mantener estas ayudas que, como decía antes, son fundamentales para romper el círculo de la violencia y garantizar la independencia económica de las víctimas de violencia machista», señala la consejera.