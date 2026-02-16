¿Vuelve la calima este lunes a Gran Canaria? La Aemet avisa de un notable ascenso de temperaturas

El tiempo de este lunes vendrá marcado en Canarias por la posible presencia de calima, que será más apreciable en Lanzarote, Fuerteventura y en las vertientes sur del resto de las islas. La jornada estará acompañada de un ascenso notable de las temperaturas máximas en zonas de interior, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Predominarán los cielos despejados y el viento soplará de componente este y sureste.

En Gran Canaria, el polvo en suspensión se notará principalmente en la vertiente sur, sobre todo en medianías, mientras que las temperaturas subirán de forma más acusada en el interior. El ambiente será más cálido que en días anteriores, con viento flojo en la costa y más intenso en zonas altas durante la madrugada.

En el mar, se espera viento del noreste de fuerza 5 a 6, con intervalos puntuales más intensos y fuerte marejada, que tenderá a disminuir a lo largo del día.

Previsión por islas para este lunes:

Gran Canaria

Cielos despejados, con entrada de polvo en suspensión en la vertiente sur a lo largo del día. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, especialmente en cumbres, y las máximas experimentarán un ascenso notable en el interior, salvo en zonas altas y en la vertiente oeste. En la costa, viento flojo del nordeste, con predominio del sureste en horas centrales. En medianías y cumbres, moderado del sureste con intervalos fuertes de madrugada.

TEMPERATURAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 / 25

Lanzarote

Jornada despejada con presencia de calima en niveles bajos, más significativa en zonas elevadas y remitiendo por la tarde. Las máximas subirán de forma notable en el interior, mientras que las mínimas apenas cambiarán. Viento flojo del este en la costa y moderado en zonas altas.

TEMPERATURAS (°C):

Arrecife 16 / 23

Fuerteventura

Cielos despejados con polvo en suspensión durante buena parte del día. Las temperaturas máximas aumentarán, especialmente en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán estables. Viento flojo del este en la costa y moderado en zonas altas, con algún intervalo fuerte de madrugada.

TEMPERATURAS (°C):

Puerto del Rosario 15 / 22

Tenerife

Tiempo estable y mayormente despejado, con posible entrada de calima por la tarde en la vertiente sur. Las temperaturas subirán, sobre todo en el interior y en cumbres, donde el ascenso será más acusado. Viento flojo del nordeste en la costa y moderado del sureste en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 / 26

La Gomera

Cielos despejados con entrada de polvo en suspensión en la segunda mitad del día, principalmente en el sur. Temperaturas máximas en ascenso notable en el interior. Viento del nordeste rolando a sureste.

TEMPERATURAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 / 24

La Palma

Predominio de cielos despejados, con calima en vertientes sur y este durante la tarde. Las máximas subirán de forma notable en el interior y en cumbres. Viento de componente este en la costa y del sureste en zonas altas.

TEMPERATURAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 / 25

El Hierro

Ambiente despejado con polvo en suspensión en la vertiente sur durante la tarde. Temperaturas en ascenso, especialmente en zonas interiores. Viento moderado del nordeste, girando a este en la costa.

TEMPERATURAS (°C):

Noticias relacionadas

Valverde 14 / 22