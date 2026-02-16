Canarias brilla más que nunca: siete nuevos soles Repsol para las Islas

La gastronomía canaria vive un tiempo de afirmación. Lejos de modas pasajeras, la cocina de las islas se afianza en la élite gastronómica española gracias a una combinación cada vez más sólida de producto local, identidad y mirada contemporánea. La edición 2026 de los Soles Guía Repsol, celebrada en Tarragona, ha reforzado esa sensación: siete nuevos reconocimientos elevan a 46 los restaurantes canarios distinguidos, una cifra que confirma el crecimiento sostenido del archipiélago dentro del panorama culinario nacional.

El gran protagonista de esta edición es San Hô, en Adeje, que alcanza los dos Soles con una propuesta que recorre la diversidad del territorio canario desde una perspectiva mestiza y actual. Su cocina, basada en el diálogo entre tradición e innovación, refleja una tendencia clara: la alta gastronomía española vuelve la mirada hacia el origen y la narrativa del paisaje.

Junto a él, seis restaurantes se estrenan con un Sol y dibujan el mapa de la nueva cocina canaria. En Las Palmas destacan Revés Bistro (Las Palmas de Gran Canaria) y Lilium (Lanzarote); en Tenerife, Cráter Identidad Canaria, Troqué, Haydée by Víctor Suárez y Moral representan distintas formas de entender el producto local, desde la reinterpretación creativa hasta la cocina más directa y ligada a la temporada.

Con estas incorporaciones, Canarias suma 39 restaurantes con un Sol, seis con dos Soles y uno con tres, consolidando un ecosistema gastronómico que trasciende el turismo para posicionarse como destino culinario por mérito propio.